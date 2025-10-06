從丹娜絲到樺加沙 中華電信無名英雄在風雨中點亮通訊

台東海端鄉霧鹿、利稻村因道路中斷成孤島，中華電信工程團隊扛著低軌衛星OneWeb設備。（中華電信提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕今夏連續颱風重創臺灣，7月丹娜絲颱風以罕見路徑直襲嘉南地區，接連豪雨造造成嘉義、台南多處受災嚴重。9月樺加沙強颱來襲，再次重創花蓮、台東；花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，台東海端鄉霧鹿、利稻村則因道路中斷而成孤島。災害時刻，中華電信總是在第一時間投入災區，搶通通訊。

丹娜絲風災過境，中華電信董事長簡志誠親赴嘉義勘查搶修狀況。（中華電信提供）

中華電信董事長簡志誠表示，災難時，通訊就是「生命線」，不僅是民眾生活所需，更是災難應變的基礎，對中華電信工程團隊而言，投入搶修不只是工作，更是守護家園與民眾的責任。

根據統計，丹娜斯風災期間，中華電信平均每日動員超過1.9萬人人力、1.4萬車次車輛、緊急新設逾2000根電桿，並出動吊桿車26部、高空作業車13部以及行動基地台車、衛星設備、可攜式發電機、移動式發電機、網路設備等各式設備器材。

面對樺加沙強颱，中華電信9月23日便率先全面搶通花蓮地區行動通訊，26日工程人員肩扛兩套低軌衛星OneWeb設備，搭乘空勤總隊直升機挺進台東交通中斷的災區，成功在機房設置並發射訊號，率先恢復「孤島」通訊，更進一步透過災難漫遊機制，讓遠傳與台哥大用戶也可漫遊至中華電信網路，向親友報平安。

簡志誠指出，每一次天災，中華電信工程團隊一定第一時間馳援。丹娜斯風災時，有員工冒著風雨踩高梯修纜線，有員工整身泡進魚塭泥水裡，只為讓斷裂的纜線重新連結，有員工徒手涉水，肩並肩合力拉線、固定電桿；樺加沙強颱，有員工在風雨未歇時即挑燈搶修，有員工扛著30幾公斤設備跋涉進入災區，因為在他們眼中，「每一條線路都可能是一通報平安的電話、一則救援訊息。」

災難現場，除了汗水與泥水，還有臺灣最動人的溫暖人情，簡志誠分享，台南當地一位阿嬤，雖然自家屋頂還待修，生活尚未恢復，仍堅持拿著飲料送給搶修人員；台東受災區住民堅持協助扛著沉重的衛星設備，送抵中華電信山區機房，鄉親一句「辛苦了」，是災後重建最暖心的鼓舞。

面對天災的無情，簡志誠說，中華電信將持續提升「通訊防災韌性」，包括添購行動衛星設備、強化基地台備援電力、推動骨幹網路地下化，以及擴充海纜與國際頻寬，並每年演練，確保災害發生時，能在最短時間恢復通訊。「無論風雨再大，中華電信工程團隊都會站在最前線」。

簡志誠也籲請主管機關加設高抗基地台、電信電線桿地下化、三大電信業者偏鄉建設設立KPI（關鍵績效指標），以及偏鄉增加低軌衛星終端設備站點，以強化通訊防災韌性。

簡志誠說，中華電信員工不是新聞上的英雄，卻是災難中最真實、最勇敢的守護者。從海底電纜到魚塭泥水，再到高山孤島，一條條重新點亮的訊號，承載的不僅是電信通訊，更是人與人之間最重要的連結，是災難過後，能第一時間跟親朋好友傳出的那句「我平安」。

