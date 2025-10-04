川普遇刺肖像配上握拳「3戰鬥」 美建國紀念硬幣設計曝光

美國鑄幣局為紀念美國建國250週年而發行的1美元紀念幣上，可能會印有川普總統的肖像。（取自CNN）

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國財政部確認的圖像初稿，美國鑄幣局為紀念美國建國250週年（2026年）而發行的1美元紀念幣上，可能會印有川普總統的肖像。

美國財政部長布蘭登·比奇（Brandon Beach）在X上回應這枚硬幣的圖片時寫道：「這裡沒有假新聞」。 「這些紀念美國建國250週年和@POTUS的初稿是真的。」

照片草稿正面是川普的側面像，上方寫著「自由」，下方寫著「我們信仰上帝」（In God We Trust），以及「1776年和2026年」的日期。背面是川普在賓州巴特爾特遇刺未遂後舉起拳頭的著名圖像，上方寫著「戰鬥，戰鬥，戰鬥」（FIGHT．FIGHT．FIGHT），一面美國國旗在他頭後飄揚。

目前尚不清楚這枚備受爭議的硬幣是否會被鑄造：根據美國硬幣設計法規，展示現任總統或在世的前任總統的肖像是違法的。總統過世兩年後，硬幣上才可以出現總統的肖像。

為慶祝美國建國250週年，美國國會通過了《流通收藏幣重新設計法案》，允許美國財政部鑄造特別版1美元硬幣以慶祝這一重要時刻。該法案規定，財政部長可以「在2026年1月1日起的一年內鑄造，並發行帶有像徵美國建國50週年紀念圖案的1美元硬幣」。

該法律還規定，「指定硬幣背面的設計不得包含任何人的頭像、肩像或半身像，無論生者或死者，也不得包含生者的肖像。」

川普的側面肖像印在硬幣正面，而不是背面，這似乎是為了規避法律。硬幣背面仍印有川普的肖像，但目前尚不清楚該肖像是否違法。硬幣背面仍印有川普的肖像，但巴特勒的遇刺肖像不屬於「頭肩肖像或半身像」的直接規定。

儘管財政部確認兩側印有川普肖像的草稿是合法的，但一位發言人強調，最終設計尚未確定。

