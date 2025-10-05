社宅招租大潮》「租賃條例」擬修法+財稅手段 逼出11萬新建待售住宅

內政部進一步與財政部、金管會討論，運用租稅手段逼出全台逾11萬戶新建待售住宅。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕為保障租屋族權益、健全租屋市場，內政部除提出「租賃住宅市場發展及管理條例」修正草案，甚至還進一步與財政部、金管會討論，運用租稅手段逼出全台逾11萬戶新建待售住宅。

內政部地政司指出，「租賃條例」修法重點包括「保障3年租期」、「限制續約租金漲幅」及「強化租賃雙方權益保障」等3項保障租屋族權益外，同時，增訂「租霸下車條款」。房產業者指出，倘若該條例修法三讀通過，又能有效讓新建待售住宅進入租屋市場，預期台灣的租屋市場不論透明度或是租客保障，則又往前邁一大步。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，各國實施租金管制法案後，租屋市場供給量皆持續縮減，供需失衡問題嚴峻，導致租屋族換屋難度提高，衝擊在所難免，很難期待台灣會是唯一例外，至於，租稅手段能否減緩供給銳減的影響，還需視方案內容而定。

即使「租賃條例」研擬進行修正，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，市場還是會有因應方式，尤其過去幾年預售屋買氣熱絡，必須先了解有多少比率是非自用，才能進一步對症下藥，引導非自用住宅進入租屋市場供給端。

先掌握非自用比率 才能對症下藥

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，「租賃條例」俗稱租賃專法是2018年上路，上路後各類補貼措施制度誘因展開，從社會福利面出發，讓過去的租屋地下經濟問題逐步透明，也進一步平衡房東、房客的權責。

但這次四個改革開局是從市場面下手，尤其租期保障、租金漲幅等規範，很容易形成「市場干預」，更導致房東信心受損，進而影響供給端。另一方面，房東、房客本來一家親，但新政策的砝碼往租客那一端擺放，即便有租霸下車機制，恐怕也很難進一步誘導過剩的供給導向真正需求。

黃舒衛指出，尤其期待新建待售住宅轉為租屋市場供給端，這裡頭還包括業主裝修等資本支出投入，始達可租、可用階段，如果扭曲租賃關係，進一步削弱政策期望將供給有效轉向租賃市場的可能性。

