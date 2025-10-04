爽花百萬遺產！71歲嬤搭豪華郵輪環遊世界 「3原因」她崩潰超後悔

日媒真實案例揭示，71歲婦人花遺產圓夢，搭乘豪華郵輪環遊世界，結果讓她後悔不已。（示意圖，路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本71歲中川女士（化名）退休後幾乎沒有積蓄，每月只領取7萬日圓（約新台幣1.4萬元）年金，生活十分清苦。原本過著節省人生的她，因父親過世繼承到700萬日圓（約新台幣144萬元）現金，竟報名參加價值600多萬日圓（約新台幣123萬元）的「豪華郵輪世界一週」。然而，回國後現實迎面而來，僅剩的百萬日圓很快花光，如今只靠年金苦撐。

日媒報導，中川女士自年輕勤奮工作，過著安穩的生活，同時也要照顧父母。她終身未婚，也無法長期維持全職工作，後來退休後每月僅能領取7萬日圓退休年金，直到父親過世，她繼承700萬日圓現金，讓她得以圓夢。

請繼續往下閱讀...

某日，她在居酒屋看到「豪華郵輪世界一週」的廣告，心想「到目前為止，我只能忍受。現在我已經不再照顧父母，擁有了自由，我想把錢用在自己身上」，便毅然決定投入大半遺產，搭上豪華郵輪展開人生最奢華的一趟旅程。

抱著這樣的決心，中川報名參加了價值600多萬日圓的郵輪旅行，心想剩下的100多萬日圓足以支應日常生活。在船上，她盡情享受異國風情、美食饗宴與夜間表演，旅程期間甚至每日寫下日記、拍照留念，形容那是「人生最快樂的時光」。

然而返國後，僅剩的100萬日圓很快被生活開銷、醫療費和稅金吞噬殆盡，現在她回到每月7萬日圓的清苦生活，甚至連翻看旅遊相簿都感到心酸。她無奈坦言，自己身體狀況需要持續就醫，擔憂若活得太久，經濟壓力會越來越沉重。

報導指出，遺產或退職金雖看似龐大，若毫無規劃地揮霍，短短幾年內就可能化為烏有，還會帶來巨大的精神與經濟壓力。

文章建議，退休後拿到遺產或退職金，雖然是實現夢想的好時機，但更應優先考量生活與醫療保障。若有大筆資金，應該分配一部分用來「小確幸圓夢」，其餘則預留作為應急基金，避免晚年陷入窘境。

