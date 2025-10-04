花蓮受災戶注意 勞動部啟動保費補助與傷病給付支援

勞動部啟動災後臨時工作措施助南花蓮復原（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕樺加沙颱風重創南花蓮地區，造成嚴重災情。勞動部今（4）日表示，為協助加速災後復原，已立即啟動天然災害臨時工作措施，並由勞工保險局依《災害防救法》相關規定，辦理保險費補助及傷病給付申請作業。

勞動部指出，針對行政院公告的災區，凡屬勞保、災保及就保等被保險人，將由政府補助6個月保險費，補助期間為114年9月至115年2月。相關名冊將由花蓮縣政府彙整送交勞保局，並與投保資料進行比對，受災勞工無須自行申請即可受惠。

另在傷病給付方面，凡因颱風災害導致受傷或生病，致使無法工作且未能領取原有薪資的勞保、災保被保險人，自治療當日起可請領傷病給付，最長可領6個月。值得注意的是，普通傷病給付不限於住院治療，門診治療也能請領。

勞工申請時，需備齊傷病給付申請書、醫療收據及醫師診斷書，向勞保局提出。勞保局強調，將秉持「從寬、從簡、從速」原則審理，確保受災民眾能及時獲得生活支持。

勞動部提醒，最新災區範圍與相關協助措施，將持續公布於勞工保險局官網，呼籲受災勞工密切留意，以利及早獲得必要支援。

