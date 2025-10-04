自由電子報
「台灣」登外媒版面？原來是同名7-11店員出大事了

2025/10/04 10:07

美國某間7-Eleven29歲店員「台灣·桑德斯柏伊德」（Taiwan Sanders-Boyd）涉過失殺人罪。示意圖。（歐新社資料照）美國某間7-Eleven29歲店員「台灣·桑德斯柏伊德」（Taiwan Sanders-Boyd）涉過失殺人罪。示意圖。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國紐澤西新布朗斯威克（New Brunswick）近日某間7-Eleven29歲店員「台灣·桑德斯柏伊德」（Taiwan Sanders-Boyd），與1名44歲男顧客發生肢體衝突，最終44歲男顧客不幸身亡，而涉案店員依過失致死罪遭警察逮捕，而他的名字「Taiwan」因與「台灣」同音，意外引發關注。

綜合外媒報導，事件發生於凌晨1點40分，新布朗斯威克市喬治街1間7-11內，兩名男子突然爆發激烈衝突。警方接獲報案後趕到現場，發現44歲的馬基姆摩爾（Markeem Moore）已失去意識，送醫後宣告不治。

調查顯示，29歲店員台灣·桑德斯-博伊德（Taiwan Sanders-Boyd）與摩爾並不認識，但卻兩度將對方打倒在地，成為致命主因。警方隨即以以二級魯莽過失殺人罪將桑德斯柏伊德逮捕送辦。

死者親友透露，摩爾本身有健康問題，但強調「他是個好人，非常謙虛，不是個惹麻煩的人」。指責攻擊「既殘忍又毫無必要」，認為身為店員應以其他方式處理衝突，而不是動手打人。

「他是個好人，不會惹事，這樣的結果根本不該發生，」1名友人說。警方正持續調查衝突起因，以及雙方是否在事發前有過口角。

此案引發熱議，不僅因案件本身涉及暴力與死傷，也因涉案員工名為「Taiwan」，與「台灣」撞名，事件意外在社群平台上被廣泛轉發與討論。

網友回應
