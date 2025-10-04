會造「瘋狗浪」的深水池啟用 助離岸風電研發再升級

造波設備擺動，可造出規則波、不規則波與聚焦波（瘋狗浪）。（（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／高雄報導〕國內首座可「造波、造流、造風」的離岸工程試驗用深水池已在8月正式啟用，這是高雄的「海洋科技產業創新專區」三大中心的最後一塊拼圖，讓離岸風電設計驗證量能再升級。

離岸風機平台透過縮尺方式模擬。（記者林菁樺攝）

離岸工程中心在今年8月15日啟用，金屬中心處長陳維德表示，此深水試驗水池集結造波、造流、造風功能，且有升降平台可調整深度，能夠「模擬實海域」環境，讓產學單位進行設計驗證時，可以加速研發時程，並降低開發風險與成本。

這座深水池長36公尺、寬30公尺、實際可操作深度10.5公尺，與歐洲歷史悠久的挪威深水池僅差在長度，在國際上排名也是名列前茅，更是台灣第一座可造出規則波、不規則波、聚焦波（俗稱瘋狗浪），還具有造流、造風功能的深水池，可做為未來浮式風機、波浪能、水下電纜、海上浮體的試驗場域。

因模擬都是透過縮尺比例進行，一般建議在1:20到1:30之間，因為太大或大小都沒意義，比例太小沒辦法模擬、比例太大或接近就直接到實海測試。但深水池最重要功能就是能將完整測試數據都做到數位化，陳維德說「實海沒辦法所有條件數位化」，但要有參數才能調整，並找出設計方案，因此能完整提供環境參數、波型等數據，具有重要意義。

陳維德透露，光是土木造價就7.7億元，升降設備也超過5億元，由於成本造價不低，陳維德表示，一般直接到實海上試驗，價格都需要「多一個零」，目前離岸工程中心對廠商收費一案、一個月的收費300萬元，一年估計可接大型專案10案，也需要視各專案使用到的設備不同，會有不同價格。而學界因主要都是從政府單位經費而來，會根據核准經費比例來看，產業與學界收費標準不同，但他也強調，初期還是鼓勵外界，站在不虧錢立場上，會盡可能提供服務。

