美股收盤》道瓊震盪上漲238點 台積電ADR升1.42％

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府關門持續第三天，週五美股道瓊工業指數上漲238點、0.51%，標普500指數收紅0.01%，道瓊及標普在動盪中再創歷史新高，那斯達克指數下跌0.28%，費城半導體指數下跌0.64%，台積電ADR上漲1.42%，收在292.19美元。

綜合外媒報導，受部分科技股拖累，午後交易股市略為下跌，輝達下跌0.67%，特斯拉跌1.42%，帕蘭泰爾（Palantir）領跌標普500指數，下跌近7.5%。

美股道瓊、那指及標普等三大股指本週均收漲。投資人似乎忽略了對美國政府關門的擔憂，大多數投資人預計這將是短暫的，從而限制對美國經濟的潛在衝擊，以往美政府關門事件未對市場產生重大影響。華爾街人士也認為，政府關門不會阻止人工智慧產業的勢頭。

政府停擺導致經濟數據中斷，美國勞工部暫停所有活動，導致週五無法發布9月非農就業報告，雖然這消除了可能給股市帶來壓力的因素，但也減少了聯準會在10月會議上制定利率決策時可以考慮的經濟數據。根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市場普遍預期聯準會將再降息1碼。

道瓊工業指數上漲238.56點或0.51%，收46758.28點。

那斯達克指數下跌63.545點或0.28%，收22780.506點。

S&P 500 指數上漲0.44點或0.01%，收6715.79點。

費城半導體指數下跌42.64點或0.64%，收6583.74點。

