分析師：AI晶片市場還會爆炸性成長 10月應買「這2檔股票」

科技股分析師查漢（Harsh Chauhan）撰文指出，台積電和艾司摩爾（ASML）在全球AI推廣中發揮關鍵作用，值得投資人在10月時買進。（本報合成照片，路透、彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國投資媒體《The Motley Fool》 科技股分析師查漢（Harsh Chauhan）3日撰文指出，過去6個月，科技股表現強勁，科技股為主的那斯達克指數期間大漲了31%，優於標普500指數的19%。科技股的優異表現可以歸功於人工智慧（AI）這個關鍵催化劑，並指出有2家公司在全球AI推廣中發揮關鍵作用，值得投資人在10月時買進。

首先是台積電。查漢寫道，台積電股價在過去6個月飆升71%，由於AI晶片需求大幅成長，使該公司過去幾年的業績勁揚。這並不令人意外，因為該公司生產的晶片驅動著智慧手機、電腦和資料中心等關鍵的AI應用。

請繼續往下閱讀...

台積電的客戶群包括輝達（Nvidia）、超微半導體（AMD）、博通（ Broadcom）、高通（Qualcomm）、聯發科和邁威爾科技（Marvell）等無晶圓廠晶片製造商，以及索尼和蘋果等消費電子巨頭。甚至像美光（Micron）和英特爾這樣的整合設備製造商，也使用台積電的設備來生產晶片。因此，台積電為投資人提供了1個絕佳的機會，可以利用AI晶片市場的持續性成長。

市場研究公司TechNavio稱，到2029年，AI晶片市場的收入預計將激增 020億美元（新台幣27.4兆元）。這可能為台積電未來數年的穩健成長奠定基礎，這正是投資人應該考慮在台積電即將公布季度財報，股價準備大幅上漲之前買入的原因。

台積電將於10月16日公布第三季財報，該公司預計第三季營收為324億美元（新台幣9855.4億元），處於其預期區間的中間，這將比去年同期成長39%。但考慮到AI資料中心的容量不足，這可能會刺激伺服器建置方面的更大投資，台積電第三季業績有可能超出其預期範圍。

AI伺服器由中央處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）和客製化處理器驅動，台積電為上述各家晶片設計公司生產這些晶片。此外，顧問公司貝恩公司（Bain）估計，到2030年前，AI運算需求將持續超過供應。

因此，在台積電10月16日公布第三季業績後，其股價將獲得強勁提振，考慮到AI晶片的長期機遇，該公司出色的成長力道有望在未來很長一段時間內保持下去。此外，台積電目前預估的本益比為24倍，頗具吸引力，投資人有機會在其穩健的業績推動股價上漲之前買入。

查漢推薦的另1檔股票是半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）。他寫道，ASML也將於10月15日公布第三季財報，過去6個月，該公司股價上漲42%，令人印象深刻。值得注意的是，ASML與台積電有著類似的業績催化劑，那就是快速成長的AI晶片需求。

台積電是1家為客戶生產晶片的代工廠商，而ASML則負責製造台積電用於生產晶片的設備。因此，台積電、英特爾和美光等代工廠和整合設備製造商都是ASML的客戶。現在，上述科技大廠都在使用ASML的先進設備來生產尖端晶片，這些晶片能夠提供良好的性能，同時控制功耗。這就是為什麼ASML的業績成長率自去年以來大幅回升的原因。

但ASML在7月發布第二季財報時，對第三季財測持審慎態度，預估第三季營收76.5億歐元（新台幣2731.8億元），僅較去年同期微幅成長。ASML管理階層的審慎態度源自於美國關稅對該公司業績的潛在影響，但值得慶幸的是，美國關稅對ASML業務的影響迄今低於預期。

因此，若ASML在10月15日公布的第三季業績超出預期，不必感到驚訝，這可能會為該公司股價帶來不錯的提振。此外，先前提到的AI資料中心容量不足，也是該公司可能成為長期投資標的的另1個原因。而科技大廠為了完成巨額訂單而不斷增加的資本支出，將鼓勵晶圓代工廠商和晶片製造商投資更多設備，這將對ASML形成利多。

事實上，國際半導體產業協會（SEMI）估計，到2028年，先進晶片製造產能可能成長69%。ASML在先進晶片製造設備領域擁有壟斷地位，這意味著該公司能長期維持不斷增加的成長率。

鑑於ASML目前預估的本益比為31倍，略低那斯達克100指數成分股的本益比，在該公司公布第三季財報前買入或許是個好主意，因為其有潛力維持強勁的漲勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法