稱AI是真實的、將改變所有產業 貝佐斯仍警告：已陷「產業泡沫」

貝佐斯對AI泡沫提出警告。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕亞馬遜創辦人貝佐斯3日警告，人工智慧（AI）目前已處於「產業泡沫」（industrial bubble）之中，但該技術是真實的，並將為社會帶來巨大福祉。

CNBC報導，泡沫一詞通常指涉一段時間的公司股價或估值過高，與企業基本面脫節。最知名的一場泡沫破滅是2000年的dotcom崩盤，網路公司的市值跳水重挫。

在義大利杜林（Turin）舉行的義大利科技週活動上，貝佐斯被問及當前的AI產業是否出現泡沫跡象說，「這是一種產業泡沫」。

他列舉一些關鍵的泡沫特徵，表示當泡沫發生，股價「與企業的基本面脫節」，其次「人們非常亢奮，就像現在對AI這樣」。

他說，在泡沫時期，每一個實驗或點子都會取得資金。他指出，「構想有好壞之分，但在這樣的興奮情緒之中，投資人難以分辨，目前也發生這種狀況」。

他強調，「這並不意謂所有發生的事是虛幻的。AI是真實的，將改變所有產業」。

他舉例說，一家6人公司取得數十億美元資金，這是「極不尋常的行為」，然而如今發生這樣的活動。他沒有說出該公司名字。

他也表示，產業泡沫最終可能是正面的。比如1990年代的生技與製藥公司的泡沫，促成一些救命藥物的開發，儘管當時許多公司最終破產。

他說，「產業泡沫遠沒有那麼糟糕，甚至是好事，因為當塵埃落定，你可以看到誰是贏家，社會將從這些發明中獲益；這也是將發生的事。這是真的，社會從AI中獲得的利益是巨大的」。

貝佐斯不是唯一對AI泡沫提出警告的重量級商業人士，8月間，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）表示AI市場處於泡沫之中，許多投資人也提出類似問題。

高盛執行長所羅門（David Solomon）對AI狂潮中的股市水準表達疑慮。他說，「當投資人興奮時，他們往往考慮那些可能順利發展的好事，而忽略應對事情的發展提高警覺。市場會重新調整，在某個時候受到抑制、回落，而程度取決於這波牛市會持續多久」。

