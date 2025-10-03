貴婦慘淪下流老人 破產淚求打工一聽時薪210元竟嫌少

許多高齡長者因財務問題被迫重返職場。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人遇到朋友或同學炫小孩成就或炫富，開始可能應付一下，最後大都能閃就閃。今年65歲日本阿嬤因國中同學每次聚會狂炫頂大兒子、炫老公薪水，還酸「你還在工作，應該很辛苦」，婦人選擇保持距離。某天接到貴婦同學來電哭訴全家破產了，希望幫忙找打工機會，一聽時薪約1000日圓（約台幣210元），竟回「就這樣？」讓人傻眼。

日媒報導，今年65歲的田中幸子（化名）已經退休，過著獨居的生活，現在每週4天在家附近的一家快餐店打工。她擁有1600萬日圓（約台幣336萬）存款，每月收入來源包括養老金12萬日圓（約台幣2.52萬）、打工月薪約11萬日圓（約台幣2.31萬）。

有一天，幸子去掃墓時，巧遇從國中到高中的同學愛子（化名），一開始，兩人見面大都開心聊聊年少時光。隨後每次見面，愛子總會提起兩個話題：兒子從頂大畢業，進入知名企業，事業有成，老公也收入頗豐。對於幸子退休後還在打工，總說「你還在工作，一個人生活應該很辛苦……」，這些話讓人很不自在。

由於愛子年輕時只工作了兩年，之後就當主婦。考量環境、價值觀和收入差異大，幸子開始拒絕邀約，兩人逐漸斷絕聯繫。然而，大約1年半後，幸子突然接到了一個意想不到的電話。

愛子在電話裡說：「兒子的公司破產了，背負巨額債務，先生借錢給兒子，我們全家都破產了……，先生讓我去找工作，但我幾乎沒有工作經驗，不知道該怎麼辦。你能介紹一下工作的地方嗎？幫幫我吧。」

幸子聽到電話裡傳來的訊息，有些吃驚，這位曾經為兒子感到驕傲，此刻卻陷入人生低潮的同學，聲音聽起來像悲劇女主角。於是，幸子建議她不妨試試能發揮家庭主婦經驗的工作，例如家政、清潔工等，時薪約1000日圓左右，就算全職工作，實得工資大概15萬日圓（約台幣3.15萬）上下。

愛子一聽語塞，竟回「呃……就這些？」她幻想著一份連家庭主婦都能輕鬆賺錢的工作，現在看來破滅了。幸子掛斷電話，苦笑著說：「人生無常，我真切感受到了自力更生的重要性。」

報導指出，即使你認為現在很順利，卻永遠不知道生活會發生變化。即使是上了年紀，收入、家庭環境和友誼都可能以意想不到的方式改變。如果全職家庭主婦可能需要思考，一旦家庭發生變故，該如何應對。」

