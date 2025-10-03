台灣「好野人」！人均金融資產逾16萬歐元登亞洲第二富裕國家

安聯人壽今（10/3）於遠東香格里拉飯店舉辦「安聯人壽經濟趨勢論壇」，本場論壇以「全球資產洞察 台灣金融新局」為主題。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕比日本更好野人，台灣是亞洲第二有錢的國家！安聯人壽今天（3日）舉辦「經濟趨勢論壇」及公布「2025年安聯全球財富報告」，根據調查顯示，截至2024年底，台灣「總金融資產」年增加11.9％，人均金融資產淨值16萬7530歐元、為亞洲第二富有國家，至於亞洲排名第一是有錢是新加坡，金額為19萬7460歐元。

當前全球經濟體系正來到一個全新的十字路口，迎來開創新局的絕佳契機。然而，在樂觀前景的背後存在著地緣政治紛擾、通膨風險與金融市場波動，加上美國聯準會降息政策方向成為未來市場走向的關鍵；這也是安聯集團（Allianz）已連續16年發布《安聯全球財富報告》，透過其獨到的核心洞察，揭示全球資產的變動與財富流動趨勢。

安聯集團首席投資長兼首席經濟學家Ludovic Subran表示，最新公布的《2025安聯全球財富報告》顯示，台灣在全球最富有的國家排名中穩居亞洲第二、台灣家戶的總金融資產持續兩位數成長，傲人表現證明其經濟韌性與成長潛力。安聯人壽期許透過論壇交流，深入剖析全球經濟局勢變化與挑戰，並探討資產管理與財富傳承策略，協助民眾超前部署財富。

其中，2024年全球經濟穩健成長，全球家庭金融資產表現豐碩，台灣亦不遑多讓。安聯集團首席投資長兼首席經濟學家Ludovic Subran指出，台灣以高達16萬7530歐元的人均金融資產淨值，再次成為亞洲第二富裕的經濟體，且大幅領先日本，至於位居亞洲冠軍第一是新加坡。此外，2024年台灣家戶的金融資產總額勁升11.9%，表現同樣亮眼。

安聯表示，此成長動能歸功於資產類別的「證券」，繳出亮眼的兩位數成長，也反映台灣股市的強勁表現，成為台灣家戶資產組合中，僅次於存款的第二大資產類別，根據統計，存款與證券分別占家戶總額比率，分別為35%、34%

另一方面，壽險與退休金的成長速度最慢僅4.3%，主要是受到壽險準備金制度變動的影響，使其占比降至25%。同時，雖然總負債在房貸推動下增加 9.6%，債務比持續高於90%，不過，台灣總金融資產/GDP比率達630%，相較面臨高債務比的韓國214.7%與泰國149.7%，台灣展現穩健的財務基礎。

安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）表示，安聯提供全方位的保障型商品，我們保險商品和附約能照顧國人年長時的醫療需求，以及因疾病或意外發生而失能時的照護需求；有了適當的保障和醫療規劃，若想進行生前贈與，就無須擔心在老年時無法獲得良好的醫療照護。安聯的投資型和利變型產品，則可以幫助民眾透過指定繼承人作為保單受益人，輕鬆實現財富轉移以執行財富傳承計劃。

