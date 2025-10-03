長榮航空開闢全新北美航點 直飛達拉斯期能帶動人流與金流

外交部長林佳龍、長榮航空董事長林寶水戴上牛仔帽出席首航達拉斯儀式。（記者劉信德攝）

〔記者劉信德／桃園機場報導〕長榮航空睽違9年再度開拓北美新航點，宣布自10月3日正式啟航桃園－達拉斯航線，首航儀式由外交部長林佳龍與長榮航空董事長林寶水共同出席。林佳龍致詞時指出，外界十分關注台美關稅談判的最新進展，並提到台美有意合作設立科學園區，德州將扮演關鍵角色。目前多家電子大廠已加碼投資美國，訂單接不完，必須加速擴廠，除了亞利桑那州之外，德州也是重點布局，他並肯定長榮的前瞻眼光。

林佳龍甫自維也納返台，他進一步強調，不應再說台灣產業外移，因為半導體與電子龍頭赴海外設廠已形成群聚效應，相信台美可攜手打造「聯合艦隊」，加速雙邊投資與貿易成長。

請繼續往下閱讀...

長榮航空董事長林寶水表示，公司自1998年開辦達拉斯貨運航線，今年啟動客運航線，主要是因應近年多家企業進駐，加上經濟與人口快速增長，使達拉斯成為德州重要的經濟與商業中心之一。此次新開航線，讓長榮成為亞洲唯一同時營運德州兩大航點的航空公司，並可藉由全球第三大客運量機場達拉斯機場的轉運優勢，銜接美國國內與中南美洲城市，提供更高便利性。

長榮航空宣布自10月3日正式啟航桃園－達拉斯航線，搭乘首航班機的旅客登機前合影。（記者劉信德攝）

直飛達拉斯航班初期為每週3班，11月18日起增至每週5班，12月15日起則改為每日飛航。在3日的首航活動中，長榮展示全新機上服務用品與商品，並設計拍照打卡點，還安排牛仔舞表演，讓旅客在登機前就能感受德州風情。

桃園－達拉斯航線由波音787-9執飛，首航班旅客搭乘率逾9成，幾近滿座。

達拉斯開航後，長榮航空直飛北美的航點增至9個，包括洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多，以及最新加入的達拉斯。從東岸到西岸，透過多元航線與綿密班次，串聯美加百餘座內陸城市，不僅滿足不同客層需求，也讓行程安排更加靈活便利。

首航儀式安排牛仔熱舞表演，讓搭乘首航班的旅客在登機前感受德州魅力。（記者劉信德攝）

長榮航空桃園-達拉斯航線以波音787-900機型飛航。（記者劉信德攝）

