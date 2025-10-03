中國芯翻車了！華為被抓包AI處理器偷用台積電晶片

研究機構發現，中國華為AI處理器採用台積電晶片。（（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》3日披露，言調機構TechInsights拆解後發現，中國華為最頂級的昇騰人工智慧（AI）處理器，搭載台積電、三星等亞洲科技巨頭的先進零組件。這表明中國不斷吹噓半導體自主化，卻仍仰賴外國硬體。

TechInsights在聲明中稱，其在多款華為Ascend 910C晶片樣本中，發現了台積電、三星電子和SK海力士的零件。

TechInsights發現，華為的加速器含有台積電的裸晶，也在兩種不同版本的昇騰910C，發現三星、SK海力士的高頻寬記憶體HBM2E。

對此，台積電在一份聲明中表示，TechInsights 最近調查的 910C 硬體似乎是採用「該機構於 2024 年 10 月分析過的晶片製造的，而不是採用最近製造的晶片或更先進的技術。此後，該晶片的出貨和生產已停止。」台積電補充，它一直遵守所有出口規定。

至於HBM部分，目前尚不清楚華為何時以及如何獲得三星和 SK 海力士多年前推出的HBM。

SK海力士在聲明中表示，「自2020年限制措施實施以來，SK海力士已停止與華為所有交易。SK海力士致力於嚴格遵守所有適用法律法規，包括美國出口法規。」三星也說，將繼續嚴格遵守」美國出口規則，並強調與法規中列出的實體沒有任何業務關係。

