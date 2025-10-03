佳世達Q3營收525億元 現金減資18％、10/7新股上市

佳世達Q3營收525億元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕佳世達（2352）今日公布9月合併營收為182.35億元，月增8%、年增3%，合計第三季營收525.32億元，較上一季略減2％，仍較去年同期成長3%。目前佳世達正在進行減資作業、暫停交易，每股擬退還股東1.8元，預計10月7日重新上市。

佳世達為調整資本結構及提升股東權益報酬率，將減資34.69億元，消除股份346,940,453股，減資比例18%，屆時股本將由目前約192.7億元、降至158億元。

佳世達表示，前三季合併營收為1557億元，較去年同期成長6%。依各事業表現來看，智能方案、醫療事業、網通事業都較去年同期成長，高附加價值新事業皆維持成長力道。

對於第四季展望，佳世達董事長陳其宏先前於法人說明會上表示，美國「232條款」為最大關鍵，擔憂其影響台灣半導體與資通訊產業出口，也可能衝擊美國市場甚至全球經濟。

