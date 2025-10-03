因應美國關稅衝擊 經部4措施研發設備補助最熱

經濟部說明因應美國關稅四措施執行狀況。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕為協助台灣產業因應美國關稅帶來的衝擊，並提升經濟與國際競爭力，行政院於9月11日通過特別預算案，由經濟部編列460億元推動四大產業支持措施，並從8月7日先行啟動，目的是幫助企業渡過短期難關、強化技術與海外市場布局。

其中，在資金周轉方面，政府提供加碼的外銷貸款保證方案，中小企業最高可申請6000萬元保證額度，保證成數可達九成五，並提供最長兩年的保證手續費全額減免；大型企業則可申請至多1億元，保證成數介於八至九成。到9月底為止，已有18件申請獲得核准，總融資金額約8.2億元。

針對中小微企業，政府也提供多元發展貸款的加碼方案，貸款額度最高可達3500萬元，利率上限為2.22%。其中，貸款金額在1,000萬元以下者享有利率再減1.5%的優惠，且若金額在100萬元以內，保證成數一律為百分之百，目前已核准289件，累計貸款金額達27.7億元。

在技術升級與轉型方面，政府提供研發創新與設備汰換的補助，針對受衝擊的製造業，單一企業最多可獲得500萬元補助，若為產業聯盟則上限提高至4000萬元。不過，企業需自籌超過總經費的一半，全新設備購置費用也不得超過總經費的四成。截至目前，共收到478件申請，主要來自金屬機電業與民生化工業。

至於市場拓展，政府也補助企業開拓海外市場，包括設立展示中心、維修服務據點、發貨倉庫，或拓展代理與經銷通路等。單一企業最多可獲得500萬元補助，若兩家以上聯合申請，補助上限為2000萬元。企業需自籌經費超過一半，且單一企業與聯合申請只能擇一。截至目前為止，已收到330件申請，主要來自民生製造業與機械設備業，並已有1件獲得核准。

為了讓更多業者了解並能善加運用，政府除透過媒體宣導，也設立免付費諮詢專線（0800-280-280）與專屬網站，提供關稅說明、產業影響評估與補助申請資訊。未來經濟部也將持續與各大產業公協會合作，協助有需要的企業提出申請，共同度過這波國際經貿挑戰。

