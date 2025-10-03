中國移動未付AI資料中心尾款 顯卡廠麗臺爆虧4839萬元

麗台上海於去年承接中國移動通信集團專案，建置內含200台輝達HGX A800 AI伺服器的資料中心，目前仍有5%款項未能回收。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡廠麗臺（2465）今天表示，子公司麗台上海於去年承接中國移動通信集團專案，建置內含200台輝達（NVIDIA）HGX A800 AI伺服器的資料中心，總金額達2.98億元人民幣（約新台幣12.72億元），由於客戶遲未進行最終驗收，導致1681萬元人民幣（約新台幣7168萬元）尾款未能收回，將產生1134.6 萬元人民幣（約新台幣4839.26萬元）的虧損。

麗臺指出，中國移動通信這筆金額為2.98億元人民幣的專案，去年已拿到95%應收帳款，雖然中國移動未依合約完成最終驗收，導致最後5%款項未能收回。從會計科目來看，麗台上海已於今年9月認列專案收入2.79億元人民幣（約新台幣11.91億元），另有 0.19 億元人民幣（約新台幣0.81億元）列為合約負債。

此外，麗臺預計從2028年4月至2030年3月間認列保固收入。對於現在仍未收回的尾款，公司提列1681萬元人民幣信用減損損失，因此今年此專案將帶來1134.6 萬元人民幣的虧損；倘若對方後來完成付款，相關帳目事後則可沖銷。

麗臺提到，依據律師函內容，儘管中國移動未進行最終驗收，但其終端客戶已於今年4月實際使用設備，並遷移相關產品，等同具備驗收效力。有鑑於此，公司已要求中國移動履行付款義務，若中國移動仍不支付，麗臺將考慮透過法律途徑維權。

