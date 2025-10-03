「台灣金融教母」遠銀董事長侯金英逝世 享耆壽95歲

被譽為「台灣金融教母」的遠東銀行董事長侯金英今天（3日）驚傳辭世。（翻攝遠東銀年報）

〔記者王孟倫／台北報導〕被譽為「台灣金融教母」的遠東銀行董事長侯金英今天（3日）驚傳辭世，享耆壽95歲。侯金英擔任遠銀董事長歷時10多年，她的人生大部分時間都奉獻給金融界，許多部會首長，包括前任金管會主委黃天牧、中央銀行總裁楊金龍，以及曾任財政部長、前台灣金控暨台銀董事長呂桔誠都是她的學生，可以說桃李滿天下。

遠東銀行在晚間公告遠東商銀董事長侯金英辭世的憾事。遠東商銀謹懷不捨的心情與最高敬意發布此消息：「我們敬愛的董事長侯金英女士於2025年10月3日早晨安詳辭世」。

請繼續往下閱讀...

遠東商銀表示，侯董事長望重金融界，作育英才遍及今日金融產官學界等要職，自2008年接任本行董事長至今，以高瞻遠矚的卓越智慧及誠信的治理信念帶領本行穩健成長，並奠定堅實根基與聲譽。全體同仁萬般不捨，在緬懷侯董事長精神與風範之際，仍將恪遵職守，確保各項營運穩定如常，以不負侯董事長期以來教誨與領導。

相關交接與後續事宜則，遠東商銀強調，已由董事會依既定機制著手安排。

侯金英享有「台灣金融教母」美譽，她擁有超過 60 年的金融教育和培訓經驗，曾擔任政治大學教授及銀行系主任，並且創辦台灣金融研訓院，是國內金融圈的重量級領袖，以培育未來的金融人才為己任。侯金英的父親為台南幫「祖師爺」侯雨利，先生是前央行總裁裁梁國樹，一直深受金融圈的高度敬重與景仰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法