房產全分給3兒子輪流住被當球踢 近70歲阿公遇驚世媳婦結局好悲情

〔財經頻道／綜合報導〕許多長輩生前贈與房屋給子女，希望與兒孫同住，享天倫之樂。一位年近70歲的越南退休公務員也以為將房產全數分給3個兒子，晚年可得到照護。沒想到，本來輪流住兒子家，卻遭到媳婦白眼，希望他搬走，這名傷心的阿公最終被逼得在外租房獨居，靠微薄退休金過日子。他難過的說，最大的錯誤在於太信任孩子，最後落得沒有棲身之所，在痛苦和悔恨中度過晚年。

一位越南退休公務員HT投書《越南快訊》，他說，「當我提前將財產分給孩子們時，天真以為可以幫助他們建立穩定的生活，孩子們也會照顧我。」他說，「今年快70歲了，本該和兒孫一起享受生活，品早茶、悠閒看報紙、早早睡。然而，現在卻住在城郊的一間小出租屋，每個月靠著微薄的退休金，付房租、買藥。」

這名阿公說，現在心裡最難受的不是經濟困難，而是每當想起自己草率決定把所有財產都贈予孩子們時，所感受到的孤獨和悔恨。

他稱，自己當了近40年的公務員，妻子早逝，獨自撫養三個兒子，家境並不富裕，但保住了祖父母留下的土地，最後擁有一棟面向繁華郊區街道的房子、一塊鄉下的農田和另一塊小地皮。阿公認為，這些資產是一生節儉犧牲的成果。

阿公在兒子們成家立業時，將所有財產平均分配，大街上的房子給了大兒子做生意，農田給了二兒子，讓他可以住在鄉下，剩下的那塊地給了小兒子。他回憶當時只是單純想「我還能活多久？只希望讓他們有個基礎來建立自己的生活。」他還開玩笑地跟兒子們說：「有你們三個人陪著我就很開心了，我什麼都不用操心了。」

起初，阿公和大兒子住在一起。大兒子跟媳婦忙生意，孫子上學也很忙，阿公覺得像局外人，只好自己煮飯。幾個月後，大媳婦開始對他發脾氣。雖然大媳婦沒有直接說出來，但能從媳婦眼神及對大兒子說的話可以讀出一絲端倪，比如「房子太擠了、你爸電視聲音開得太大，打擾孩子們學習」、「你爸還是去鄉下住吧」。

阿公看在眼裡，決定收拾行李，到鄉下和二兒子住。結果發現農田雜草叢生，阿公描述，「我們住在地塊上一棟倉促搭建的鐵皮屋」。二兒子大部分時間都待在家裡打遊戲，根本不理阿公，只好傷心打包再次回到城裡，轉問小兒子能否同住一段時間。

阿公原本以為小兒子最愛他，也曾答應要在照顧他的晚年生活。小兒子現在和妻子住在一間豪華公寓，過著舒適的生活。然而，三媳婦竟委婉拒絕讓阿公住下來，還說「他們家的房子太小了」，希望阿公附近租房，週末再來探望。阿公無奈的說：「我別無選擇，只能找個地方租房，獨自生活。」

如今，這名阿公坦承自己的錯誤在於太過信任孩子們，落得晚年沒有棲身之所。他苦勸父母生前贈與要三思，手邊要留一些資產，「才能避免像我一樣，在痛苦和悔恨中度過晚年。」

