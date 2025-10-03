經部核定油電糖水今年加薪3.5％ 估5.5萬人受惠

經濟部核定國營事業今年加薪3.5%。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕軍公教人員今年加薪3.3%，經濟部於今（3）日備查所屬事業台電、中油、台糖及台水公司114年調薪幅度均為3.5%，有證照員工起薪有望來到4萬元，估計全體有5.5萬名員工受惠。

經濟部表示，油電糖水4家公司113年度配合政府政策照顧民生、產業，協助穩定物價，減緩通膨。

請繼續往下閱讀...

台電、台水及中油公司又在0403花蓮強震及凱米、山陀兒、康芮颱風等天災期間大規模動員搶修，於極短的時間內戮力搶修，加速復電復水及確保油料、天然氣供應無虞，以降低民眾面臨災害所帶來生活不便。

至於台糖公司則是近10年均有盈餘繳庫，且積極配合政府政策。

經濟部考量4家公司114年度調薪所需用人費用可於用人費支付限額內辦理，均不影響年度經營目標之達成，也不減少法定預算盈餘，且評估114年度用人費率均不超過前3年平均用人費率，同意四家公司今年調薪3.5%。

經濟部強調，特別是今年遭遇丹娜絲與樺加沙風災，國營事業全體總動員，包括台電全力搶修復電、台水多方努力確保供水復原、中油穩定能源供應、台糖支援物資調度，皆在最前線與時間賽跑。同仁們以專業和毅力守護民生與產業運作，經濟部感謝所屬國營事業同仁的辛勞付出。

經濟部補充，近年經濟景氣熱絡，科技業高薪爭才，國營事業招考報名人數及報到率日漸下滑，國營事業薪資待遇相較於產業界較不具競爭力，為照顧基層人員且吸引更多優秀人才投身服務，檢討調高新進人員起薪，預計今年調薪幅度3.5%可使「具有證照之新進僱用人員起薪達到4萬元」，以利招募及留用人才。

