長榮航開航直飛達拉斯 林佳龍:打造台美交通流

長榮航空董事長林寶水。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航（2618）今天首航達拉斯，長榮航表示，達拉斯吸引多家台灣企業進駐，開航後可促進台美經貿、文化、觀光交流，也強化台灣轉運樞紐地位。這是長榮航空睽違9年再度開闢北美新航點。

今日首航典禮中，長榮航空董事長林寶水、總經理孫嘉明邀請外交部長林佳龍、交通部常務次林國顯長、民航局長何淑萍、桃園機場公司董事長楊偉甫，以及交通部航政司長韓振華共同主持。

林佳龍表示，台美朝向合作開發科學園區，德州已有電子七哥加碼投資，美國亞利桑那州則有台積電，訂單接不完，必須加速擴廠，有人流、物流、金流，也要交通流，盼台美共同打造聯合艦隊。

林寶水表示，長榮航空自1998年即開始經營達拉斯貨運航線至今近30年，隨著達拉斯的經濟與人口快速成長，吸引多家企業進駐投資，因此長榮航決定開闢客運直飛航線的契機。達拉斯‧沃斯堡國際機場的客運旅運量已經衝到全球第3大，地理位置也居中，可轉機前往美國國內及中南美洲各大城市，未來也希望有更多旅客透過達拉斯航線前來台灣，轉往亞洲各大城市，強化台灣轉運樞紐的核心地位。

