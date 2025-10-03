和睦青已由法院裁定禁止轉租 台糖籲民眾勿輕信招租資訊

「巴克禮和睦居」租賃契約已由法院裁定禁止轉租，台糖籲請民眾莫入招租資訊。（台糖提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台糖與家苑健康股份有限公司所簽訂之「臺南崇賢循環銀髮住宅」房地租賃契約，因家苑公司屢次違反契約規定，台糖今年3月11日依約終止雙方租賃關係，且經法院裁定禁止家苑公司再為轉租或處分相關房地，籲請民眾提高警覺，切勿輕信招租資訊，以免蒙受損害。

台糖表示，家苑公司對外經營名稱「巴克禮和睦居」或「和睦青」，雙方契約終止後家苑公司拒絕返還房地，遂依法提起訴訟，日前已經臺灣高等法院臺南分院裁定，禁止家苑公司再為轉租或處分相關房地，更於案場周邊張貼公告，告知租賃契約已終止，請注意租賃風險。

然而近期台糖接獲多位民眾反映，稱家苑公司仍透過網路平台持續招租，甚至有民眾直接來電詢問其租賃履約狀況。對此，台糖再次嚴正聲明，本案已經法院裁定禁止轉租，任何相關招租訊息均存在重大風險，社會大眾務必查證來源，切勿輕信，以免蒙受損害。

台糖將持續秉持契約精神，依司法程序辦理後續事宜。同時再次要求家苑公司應誠信面對住戶，並履行返還房地等契約義務，不得再行規避，以免爭議進一步擴大，損及住戶與社會大眾的權益。

