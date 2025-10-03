台積電領軍台股創新高 新台幣本週強升逾1角

台股創新高，新台幣本週強升逾1角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台積電、台股聯袂創高，新台幣兌美元匯率也在外資熱錢匯入下，盤中一度觸及30.3元、勁揚逾1角，惟央行不樂見台幣獨強，尾盤出手干預，最後收在30.418元、貶值0.3分，成交量14.24億美元。

本週在美國政府關門危機下，美元走弱，加上台股屢創新高，外資買超、匯入下，新台幣匯價強升1.27角或0.42%，週線再度翻紅。

台股今日上漲382.67點，收在26761.06點，三大法人合計買超210.75億元。其中，外資續買超169.59億元。

外匯交易員指出，美政府停擺，原訂週五將發布的就業報告將延遲，下週通膨報告也不確定能否發布，市場一度擔心少了關鍵數據可能使聯準會（Fed）決策困難，不過還有民間機構的數據可參考，且市場多認為美政府關門對經濟造成衝擊有限，維持對Fed今年底前再降息2碼預期，美元因而獲得支撐反彈，主要亞幣多走軟。

新台幣在美元反彈下，早盤一度貶回30.455元，午後熱錢匯入推升台幣最高升抵30.3元，創逾1週新高，尾盤央行調節，最後收小黑。

根據央行統計，美元指數今日上漲0.19%、日圓重貶0.22%、新幣也貶值0.12%、台幣尾盤拉回小貶0.01%，人民幣與韓元今日休市。

下週觀察三重點，包括中秋連假期間，美政府關門是否有解？以及Fed官員談話是否釋出更多政策線索以及台股能否延續漲勢吸引外資持續匯入。外匯交易員認為，若美元反彈力道加強，台幣恐再回測30.5元關卡，若台股熱度不減，台幣仍有機會維持在30.3元至30.4元間區間震盪整理。

