135％vs.40％！黃金漲勢凌厲AI晶片股望塵莫及

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，儘管今年人工智慧（AI）被大肆炒作，半導體個股飆漲，但實際上黃金礦商的表現更亮眼。

MSCI黃金礦商指數（MSCI gold miners index）今年以來已飛漲約135%，預料將創下有史以來年度最大漲幅紀錄，而MSCI追蹤全球主要半導體公司的指數今年以來則漲40%。

報導說，該驚人的巨大差距，突顯今年全球市場的關鍵動態：儘管「害怕錯過」（FOMO）的情緒驅使投資人追逐與AI有關的任何標的，但隨著各國央行囤積黃金，他們也被金價的強勁漲勢所吸引。

Van Eck Associates Corp跨資產策略師Anna Wu指出，「黃金與黃金礦商是我最看好的中期主題之一」，黃金具有避險吸引力，「而黃金礦商也將受益於利潤擴大與估值重新評估」。

今年以來金價已漲逾45%，創下一連串新高紀錄，並有望寫下1979年以來年度最佳表現。除了央行買進之外，聯準會降息、去美元化趨勢，以及黃金ETF的持有走高也支撐金價的漲勢。

在MSCI黃金礦商的權重股中，紐蒙特黃金公司（Newmont）與Agnico Eagle Mines公司在紐約上市的股票，今年已翻漲逾1倍。紫金礦業集團在香港的股價也漲逾130%，超越中國AI巨頭阿里巴巴的漲幅。

