台水加速鑿井工程 提升花蓮光復鄉供水量

〔記者林菁樺／台北報導〕台水今（3）日前往花蓮光復鄉馬太鞍教會、光復國小、大同村及大平村等地區，並隨著佛祖街清淤進度進行逐戶確認，除被認定「已不具居住條件」89戶外，皆已穩壓供水。

台水指出，為強化當地供水穩定性，已持續進行應急改善供水，並加速辦理大馬配水池鑿井工程，已達預定鑿井深度，預計於明（4）日完工，每日可增加400立方公尺供水量，有助於區域水壓再提升。

此外台水也持續增派人力日以繼夜辦理檢修漏，已修復超過200餘處漏水管線，其中用戶內線占八成以上，民眾如發現水表毀損或水管漏水情形，可立即撥打1910客服專線，或透過鳳林營運所及光復鄉民代Line群組通報，台水公司將協助處理。

因災後民眾清理家園用水需求仍大，台水維持33處臨時供水站持續服務巡迴補水，並監控水壓變化，依實際用水需求機動調整。台水將隨時配合清淤進度、民眾及各單位需求辦理管線查修或放置臨時供水站，以滿足民眾用水需求；至於「已不具居住條件」房舍，後續將配合中央與縣政府安置計畫辦理供水事宜。

台水提醒，部分用戶家園受損水電修復後，用水初期若水質有異常情形，請通知台水公司協助處理。

