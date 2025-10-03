缺工大作戰 7-ELEVEN導入智能現萃機1鍵AI製茶

連鎖超商缺工大作戰，7-ELEVEN全台5家門市導入「AI智能現萃茶機」。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕連鎖超商缺工大作戰，7-ELEVEN全台5家門市率先導入「AI智能現萃茶機」，一鍵完成AI製茶，可製作近20款茶飲料，真正達成門市省力化經營目標。

7-ELEVEN於2020年即打破傳統沖煮茶葉思維，成功自主開發出「原葉單杯萃茶機」，並取得相關專利，承襲咖啡機出杯原理基礎，以新鮮原葉研磨沖泡，提供現點現萃且品質穩定好茶，目前已有3000家門市導入「CITY TEA現萃茶」，滿足消費者24小時都能喝好茶需求。

7-ELEVEN今年並導入「AI智能現萃茶機」，整合「原葉單杯萃茶機」與10道不同風味原料為一體，透過萃取技術並搭配自動化製冰機、QRCODE出單機及SOP優化，達到智慧標準化快速出杯及多元飲品組合，目前已導入5家門市測試。

7-ELEVEN指出，「AI 智能現萃茶機」設計符合超商坪效需求，透過自動化精準萃取，確保每一杯手搖飲風味一致，展現AI製茶精準演繹與便利享受價值，不僅標準化純茶品質還能靈活變化多元風味，涵蓋純茶、果茶、乳茶等近20款品項，同時兼顧「客製化」調整糖度、冰量，真正達成門市省力化經營目標。

「!+？CAFE RESERVE+TEA 不可思議茶BAR」手搖飲品牌展店也宣布突破500店，帶動單店現作飲品業績成長3成；其中今年6月開幕旗艦店業績更較一般店中店高出5 倍，展現新結構與高坪效成長潛力。

