LTN經濟通》1元美鈔 讀盡美國前世今生

1美元因為使用過度頻繁，平均壽命只有18個月。（法新社資料照）

使用頻繁 1元美鈔平均壽命僅18個月

〔財經頻道／綜合報導〕美元，是美國的官方貨幣。看似最普通的1美元紙鈔，其實是世界上最忙碌的鈔票之一：每天在超市、咖啡店和國際機場裡無數次傳遞，因為使用過度頻繁，平均壽命只有18個月。這張小小的紙幣，不只是種支付工具，背後更是1個承載國家信任與象徵的「流動符號」。

從官方資料可知，現行的1美元紙鈔自1963年起沿用至今。安全特徵方面，儘管1美元因不易仿冒而未像高面額鈔票那樣加入複雜防偽技術，它仍保有凹版印刷與嵌入纖維等基礎防偽設計，而美國鑄幣與印刷機構表示，雖然其他面額鈔票計畫在未來進行設計翻新，1美元因歷史與立法限制，暫不列入優先改版項目。

美國1美元紙鈔正面，印有美國國父華盛頓的肖像。（美聯社資料照）

建國最初13州 13數字遍布各圖象

細看1美元，彷彿進入場隱藏符號遊戲。1美元紙鈔正面是美國國父華盛頓（George Washington）肖像，這選擇初始於19世紀後期，以確立新興共和制國家尊崇開國元勳的象徵地位，而左右兩側分別有財政部長、財政局局長的簽章，這是美鈔上不可或缺的官方背書。

紙鈔的背面則印有美國國璽（Great Seal）的正反兩面圖案，金字塔為國璽的反面，鷹是國璽的正面。白頭鷹雙爪同時抓著橄欖枝與箭矢，代表美國的和平與武力；未封頂的金字塔頂端懸有全視之眼（Eye of Providence），象徵神意庇佑與國家尚未完成的建設。

拉丁文標語也極具意義：「Annuit Coeptis」意為「天命助我之業」，「Novus Ordo Seclorum」則譯為「新世紀的秩序」。這些語句與設計，呼應美國在獨立革命後對未來秩序與國家使命的自信與宏願。

此外，細節中遍布「13」的數字：從箭矢、橄欖葉、星星到金字塔的階層，無一不呼應美國最初的13個州，這種數字重複運用強化了建國根源的象徵意義。

這些符號與語言共同編織了1種「國家敘事」：美國是個由天命庇佑的國度，仍在不斷建設，並以和平與力量守護其理想。

而在鈔票正面左側，有1個較大英文字母，代表發行銀行。美國共有12家聯邦儲備銀行。「a」為波士頓；「b」為紐約；「c」為費城；「d」為克里夫蘭；「e」為列治文；「f」為亞特蘭大；「g」為芝加哥；「h」為聖路易；「i」為明尼阿波利斯；「j」為堪薩斯；「k」為達拉斯；「l」為舊金山。

紙鈔的背面則印有美國國璽（Great Seal）的正反兩面圖案，金字塔為國璽的反面，鷹是國璽的正面。（路透資料照）

共濟會秘密符號 躍登鈔票背面

美元紙鈔的符號設計，也讓它成為陰謀論者最愛的「考古現場」。其中最著名的，就是金字塔上方的「全視之眼」。許多人認為這是共濟會（Freemasons） 的秘密符號，代表著美國建國精英隱藏的力量。

《紐約時報》專欄曾指出，雖然「全視之眼」其實早在中世紀基督教藝術裡就出現，並不專屬於共濟會，但陰謀論仍深受大眾青睞，尤其在冷戰時期，這種「隱藏的操控者」想像更廣泛流傳。

然而無論紙鈔上的象徵多麼穩固，美元在現實中的地位卻並非鐵板一塊。近年來，美元在國際貨幣體系中的霸主地位，正受到多重內外部壓力的挑戰。

1美元背面的未封頂的金字塔，頂端懸有全視之眼（Eye of Providence），象徵神意庇佑與國家尚未完成的建設。（法新資料照）

美元上半年貶值 10%

《ABC News》報導，美國美元在2025年上半年兌其他主要貨幣大跌逾10%，創下歷史上最糟的1年開局。報導指出，通膨預期、龐大債務，以及市場對美國政治與經濟政策的不確定，使資金出逃美元。

此外，在近期美國聯邦政府因預算協商失敗導致關門危機中，美元不僅未被視為避險資產而上漲，反而出現下滑。《巴隆周刊》報導，美國政府停擺觸發了資金轉向黃金等資產的趨勢，這情況凸顯投資人信心的動搖：即使身為全球儲備貨幣，美元的避險地位也並非萬無一失。

《MarketWatch》評論，美元的跌勢不僅是金融問題，更損害了美國的「國家品牌」形象，因為美元長期以來被視為穩定與信任的代名詞。美元今年已創下3年來最低點，與此同時，美國國債市場與股市波動加劇，報導認為，這次跌勢對美國的品牌影響甚於財務面本身，提醒世人美元主導地位可能動搖。

美元的符號（如1美元紙幣所代表的國家信任與制度穩定），或許正面臨信仰危機，當紙幣上的象徵與現實經濟出現落差，紙幣本身的「信任貼紙」就可能削弱。

對一般人而言，1美元可能是買1杯咖啡或付停車費的零錢。（法新資料照）

美元面臨信任危機

對一般人而言，1美元可能是買1杯咖啡或付停車費的零錢，但紙幣並非只是張交易工具，對收藏者而言，它則是1張最具故事性的貨幣，對外則是種媒介：傳遞國家理念、塑造民眾認同、代表國際信任。

在冷戰時期，美國靠著強大經濟體與美元霸權對外宣傳民主與自由。1美元紙幣所象徵的力量在那時被賦予意義：美國制度的延伸與象徵。如今，當美元面臨信任危機、當全球金融格局動盪，美元地位出現裂痕時，1美元紙鈔依舊在世界各地的口袋、錢包與收銀台中流轉，持續述說1個關於信任、符號與國家力量的故事。

