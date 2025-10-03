護照地雷1次看！5個常見小問題，有效期「內」也無法入境。（資料照，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕想要順利出國旅遊，就別輕忽一些小細節，尤其是護照，報導指出，許多人以為護照在有效期限內，過海關應不會遇到難題，不過，專家表示，護照蓋章位置錯誤、輕微損壞、有效期不足6個月等5個微不道的小細，都可能導致你被拒絕登機或無法入境，為避免不必要的麻煩，建議出國前，還是先檢查，以免假期因這些小問題泡湯。

世界日報報導，根據Yahoo報導，就算護照仍在有效期限內，也可能因為一些看似微不足道的小細節被攔下，以下5個是常見卻容易被忽略的護照問題，出發前務必留意。

1.輕微損壞

咖啡漬、水損、頁面撕裂、護照封面磨損、塑膠膜翹起，這些看似無傷大雅的損壞，可能導致護照無法被機器掃描，或被認定為「遭到更改」，使旅客被拒絕通關。

部分國家，如印尼對護照的完整性要求特別嚴格。根據AeroTime 2023年的報導，至少有３名旅客因護照輕微損壞，在前往峇里島的途中被航空公司拒絕登機。

專家建議，將護照放入保護套中，避免刮傷與磨損。

2.護照剩餘效期不足6個月

許多國家規定，旅客入境時護照需至少有6個月以上的效期。也就是說，即使護照尚未過期，只剩3、4個月效期，也可能被航空公司或海關人員拒絕放行。

美國等多數國家實施「6個月有效期政策」，並會在政府網站上公布例外國家名單。

3.姓名不一致也可能影響登機

若你近期因結婚或其他原因更改姓名，請確保機票與護照上的姓名完全一致。例如，有旅客婚後改用配偶姓氏訂票，但護照仍使用舊姓氏，結果在登機時被拒絕。

部分航空公司接受因婚姻改名的更正申請，但各家政策不同，通常也需要額外文件與處理時間。

4.護照蓋章位置錯誤

出入境章應蓋在護照指定的頁面上，若章蓋錯位置（例如蓋在照片頁、簽證頁或封底），或護照已無空白頁，可能讓邊境官員感到困惑，甚至懷疑文件遭偽造或修改。

曾有1戶家庭在愛爾蘭幾乎無法順利離境，原因是1名官員誤將入境章蓋在1名小女孩的照片頁上。雖然最終問題排除，但過程相當緊張。

若發現章蓋錯頁，請當場向官員反映，以便盡快補章或取得證明。

5.非官方戳章或標記可能導致護照無效

部分旅客喜歡在護照上收集紀念戳章（例如主題樂園、軍事哨所、赤道線等），或貼貼紙、做筆記。然而，只有邊境或外交人員才有權在護照上註記。

這些非官方標記在某些國家會被視為「護照損壞」或「遭擅自更改」，可能成為拒絕入境的理由。包括美國在內的多國海關單位均曾針對此發出警告。

有時，1個細節就足以讓你錯過航班或被擋在邊境之外。若對護照有任何疑慮，不妨提早換發新證件，以確保旅程順利無虞。

