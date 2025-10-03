他種田17年靠「炒飯」翻身打進Costco 1年爽撈22億樂翻

韓國食品公司靠炒飯成功打進美國大賣場。（圖取自Hanwoomul官網）

〔財經頻道／綜合報導〕受到韓流浪潮助攻，韓國米食也吸引許多西方消費者嘗鮮。南韓冷凍炒飯公司Hanwoomul 執行長崔正雲（音譯）曾在種植水稻種了 17 年， 2006 年創立農產品加工公司Hanwoomul，剛開始年營收約20億韓元（約台幣4400萬），近年成功以韓式炒飯打進Costco等歐美超市，年營收一舉突破1000億韓元（約台幣22億）。

韓媒《Hankyung》報導，韓國食品已經從邊緣人走向全球，繼紫苔包飯之後，現在又有韓式炒飯打進西方大型連鎖超市，也為韓國冷凍炒飯公司Hanwoomul締造亮眼業績，去年營收來到千億韓元。

報導形容，進入Hanwoomul的工廠進入工廠需要穿防塵服，這讓人想起了半導體工廠。他們對清潔的要求非常嚴格。由於「全蝦炒飯」和「雜菜炒飯」在美國大型賣場Costco和Trader Joe's銷售火爆，以至於該公司的工廠24小時不間斷運轉。

報導說，Hanwoomul執行長崔正雲（Choi Jeong-woon，音譯）在金堤附近種植水稻已有17年，2006年創立農產品加工公司Hanwoomul，最初年銷售額僅20億韓元。2009年，他憑藉自己的稻米種植經驗，推出了冷凍炒飯業務，專注於OEM，為大型食品公司供應炒飯。

然而，崔並不滿足於OEM產品，決定推出自有品牌，揮軍海外市場。2013年被選為全北科技園區出口計劃的扶持項目後，將目光轉向了美國市場。崔說，我們花了兩年多的時間才與Costco達成供貨協議。

崔正雲回憶，2017 年終於打進Costco，成績並不好，出口額僅為 2 億至3 億韓元（約台幣440萬至660萬），當時推出的野菜拌飯遭到巨大挫折，當地消費者非常不喜歡。2018年，隨著全蝦炒飯引入美國市場，出口業績也顯著提升，去年增至360億韓元（約台幣7.9億）。

現在Hanwoomul的冷凍炒飯不僅出口到美國，還出口到加拿大、英國、澳洲等九個國家，已進入美國和加拿大的 317 家 Costco 門市，還供應給澳洲連鎖大賣場 Kohl's。除了全蝦炒飯外，章魚炒飯和紫菜包飯也出口。近期，它已採取措施獲得主要產品的清真認證，也正在試圖打進中東市場，預計明年總出口額為 600 億韓元（約台幣13.2億），營收可望攀上1600億韓元（約台幣35.2億）。

