台股飆新高、經濟成長贏日本甩中國！賴清德：台灣居亞洲四小龍之冠

2025/10/03 13:51

賴清德今天到車城福安宮參拜，為土地公祝壽。（記者陳彥廷攝）賴清德今天到車城福安宮參拜，為土地公祝壽。（記者陳彥廷攝）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台股在台積電創新高領軍下，加權指數創新高，總統賴清德今天訪視屏東恆春半島，首站到全台灣最大土地公廟「車城福安宮」參拜，賴總統強調，民進黨從蔡英文總統到他，全力為人民開創經濟新局，經濟成長率已是亞洲四小龍第一。

賴清德今天行程皆於恆春半島，除出身車城鄉的總統府秘書長潘孟安、縣長周春米全程陪同，民進黨黨公職及在地鄉長都有出席。（記者陳彥廷攝）賴清德今天行程皆於恆春半島，除出身車城鄉的總統府秘書長潘孟安、縣長周春米全程陪同，民進黨黨公職及在地鄉長都有出席。（記者陳彥廷攝）

賴清德今天行程皆於恆春半島，除出身車城鄉的總統府秘書長潘孟安、縣長周春米全程陪同，民進黨黨公職及在地鄉長都有出席，他參拜後與主委曾寶文等廟方執事人員一同到廟埕向支持者打招呼。總統說，他對台灣投入災後救災志工這件事深感欽佩，因此，他對台灣未來發展，有這樣精神的台灣人民與他鬥陣打拼，他是非常有信心，也謝謝大家對他的支持。

總統說，他首先要把台灣顧好，把台灣當成是我們後代子子孫孫在這生活最重要的地方，第二，他們會把經濟發展的好，俗語說的好，「要顧佛祖、也要顧腹肚（台）」、「吃飯皇帝大」，他會好好的拼經濟。

「已經破紀錄了！」賴清德說，他要向大家報告，台灣的經濟成長率已是亞洲四小龍第一名，請大家掌聲自己鼓勵一下，亦贏過一向是亞洲領頭羊的日本，現在還贏過了美國與歐洲，最後，他還特別要請大家注意「有贏過中國嗎？」，眾人則大聲回應「贏過了」，他也請大家掌聲大聲一點，請民眾表揚自身的努力，更展現對台灣的信心。

賴清德強調，有些人會故意說一些有的沒有，這些話都不要聽進去，尤其有些人總是會講一些沒志氣的話，有些人會說長他人志氣、滅自己威風的話，這個不要聽，對台灣人要有信心，對台灣要有信心，要勇敢向前行就沒錯了？他也會把黎民百姓顧好，經濟顧好，更要把經濟成長的果實反過來照顧社會與人民。

