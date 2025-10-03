對公司忠誠沒用？61歲男獎金歸零還被砍薪 退休後生活亮紅燈

即便在同一間公司服務多年，退休後的生活也絕非想像中的穩定安泰。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕退休後靠年金和退休金過著悠閒自在的生活，是不少人的夢想，不過若職涯晚年的薪水下滑，甚至跌到和剛進公司時差不多的話，那麼生活可能會出現危機。日本一名61歲男子村井誠一（化名）就遇到了這種狀況，他萬萬沒想到自己的年收入竟會跌到巔峰時期的4成以下，顯示即便在同一間公司服務多年，退休後的生活也絕非想像中的穩定安泰。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》分享案例，住在地方城市、任職於一家中小企業的村井誠一在60歲正式退休後，透過「再雇用」制度繼續工作。他在大學畢業後進入現職公司，一路從業務做起，50歲時升任部長，年收入最高達到1000萬日圓（約209萬元新台幣）。雖然工作繁忙，但誠一覺得有成就感，待遇也令他滿意。

然而，55歲時人生出現重大轉折。按照公司慣例，他在「役職定年」後卸下部長職務，年收入降至800萬日圓（約167萬元新台幣）。

役職定年是日本企業運用多年的一種制度，指部長、課長等管理職的員工，在達到一定年齡後會被解除職務，通常在55歲左右開始適用。通常會導致津貼消失、年薪大幅下降。企業的目的雖是給年輕人機會、控制人事成本，但對當事人來說卻是一個殘酷的現實。

誠一回憶稱：「雖然早知道會有這一天，前輩們也都經歷過，但自己仍覺得還能繼續衝刺，心裡多少有些落寞。」

減薪還算在預料之中，但沒想到更嚴峻的情況隨之而來。公司發生了登上媒體的醜聞，業績急遽惡化，導致獎金歸零。由於公司本就以低底薪、靠獎金拉高收入的制度為主，誠一年收入一口氣跌到540萬日圓（約113萬元新台幣）。

接著，60歲正式退休並轉入再雇用制度後，薪資以當時的540萬日圓為基準重算，年收入變成360萬日圓（約75萬元新台幣）。換句話說，短短幾年間，誠一的收入從高峰期腰斬到不到四成。更糟的是，他原本寄望的退休金，因為公司規定縮減、加上業績不佳，實際領到的金額只有預期的一半左右。

誠一坦言，從來沒想過在臨近退休時會發生這種事，「現在要轉職也不可能了，只能在現有條件下撐到65歲」。

由於工作時收入增加，誠一一家人的生活水平也跟著拉高，他一直以為退休金足以應付晚年，但55歲以後收入銳減，根本存不到錢。60歲時的存款大約有1200萬日圓（約251萬元新台幣），加上退休金扣掉房貸剩下的100萬日圓（約20.9萬元新台幣），總資產僅1300萬日圓（約272萬元新台幣），「等到65歲時，我和太太的年金加起來每月大約24萬日圓（約5.02萬元新台幣）。不知道能不能支撐漫長的老後生活」。

報導提到，對日本多數上班族來說，因役職定年導致的減薪是無法避免的現實。而業績惡化等突發狀況，也隨時可能發生。即便有政府補助制度存在，也很難徹底消除不安。報導建議，必須及早規劃資金與家計，否則老後生活恐怕難以無憂。

