台積電2奈米晶片試產成功 陳其邁：摸起來很爽

陳其邁與議長康裕成分享台積電2奈米晶片試產成功的好消息。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今表示，台積電高雄廠2奈米晶片已試產成功，預估今年底可望量產；陳其邁笑說台積電贈送1塊試產成功的2奈米晶片給市府，摸起來感覺很爽，後續會規劃一處展區，讓市民能看到2奈米晶片，一起見證高雄轉型。

高市議會定期大會今開幕，陳其邁在開幕前照慣例先禮後兵，陸續拜訪國民黨團、無黨團結聯盟、民進黨團、副議長曾俊傑與議長康裕成。

他在拜訪期間兩度透露喜訊，指出台積電高雄廠2奈米晶已使試產成功，還送了1塊晶片給市府紀念，形容「摸起來很爽」，議員們笑說也想摸看看。

陳其邁也代為轉達台積電對高市議會的感謝，因為府、會合作，讓台積電在高雄設廠非常順利；未來市府也將規劃一處展區，讓大家一起見證高雄產業轉型。

副市長林欽榮提到，台積電高雄2奈米廠是目前座先進的廠房，除了準備量產晶片，也作為台積電訓練所，常有各地、國外的員工來此受訓。

台積電高雄廠2奈米晶片試產成功，預計年底可量產。（記者王榮祥攝）

