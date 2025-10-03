22歲年輕媽媽開價1.4萬賣3個月大女嬰 結果慘了

1名22歲母親想賣掉3個月大嬰兒。示意圖。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕馬來西亞1名22歲華裔母親，因經濟問題和丈夫發生口角，由於她急需用錢，所以瞞着丈夫，試圖將3個月大女兒賣掉，以換取2000令吉（約新台幣1.4萬元）報酬，最後事件東窗事發而被制止，目前該名女嬰交由社會及福利局照顧。

綜合媒體報導，現年22歲女被告Yan Chin Ding和丈夫育有3名小孩，分別為3歲、2歲和3個月又12天，一家人住在馬六甲。丈夫擔任貨倉管理員，收入微薄，Yan Chin Ding來自巴生（Klang），是全職家庭主婦，負責照顧么女，其餘2名小孩則交由其他長輩照顧。

請繼續往下閱讀...

事發時，Yan Chin Ding和丈夫因經濟問題發生爭執，但她急需用錢，因此瞞着丈夫，於2025年9月17日晚上8時許，試圖以2000令吉將女兒賣給來自霹靂州的華裔夫婦，對方分別為51歲和35歲。

東窗事發後，在法庭上，Yan Chin Ding考慮3秒後認罪，由於副檢察司尚未完成相關法律文件，於是要求法官擇日裁決，法官定於10月中作出判決，批准被告以8000令吉（約新台幣5.7萬元）保釋，同時下令被告每個月到警署報到，案中嬰兒則暫時交由甲州社會及福利局照顧。

