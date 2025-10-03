輝達中東晶片交易因「這件事」卡關 ! 美媒爆：黃仁勳曾私下抱怨

據傳，輝達遲遲無法把人工智慧 （AI） 晶片出口到阿聯，是因美國政府卡關，要求阿聯先投資才會放行晶片。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》昨（2日） 報導，川普政府與阿拉伯聯合大公國簽下投資協議至今將近5個月，輝達（NVIDIA）遲遲無法把價值數十億美元的人工智慧（AI）晶片出口到阿聯，主要原因竟是川普政府「卡關」，推遲與阿聯的晶片交易。

據報導，美國商務部長盧特尼克 （Howard Lutnick） 要求阿聯須先履行對美國的投資承諾，才願意核發出口許可，傳出黃仁勳感到沮喪，曾私下抱怨。

請繼續往下閱讀...

《華爾街日報》指出，商務部的出口許可是決定晶片能否出口阿聯的關鍵，盧特尼克是這筆交易最初的推手之一，但他要求阿聯須先確定對美投資，才會核發許可證，這中間漫長的磋商讓整筆交易進展緩慢。此舉將讓盧特尼克面臨極高的風險。

根據一名高階官員指出，阿聯正在推動對美投資以「1:1」交換輝達晶片，目標是在今年底前對美國投資至少10億美元，以換取價值至少10億美元的輝達晶片。但其他消息來源卻說，阿聯將須另外付錢，才能取得輝達晶片。

知情人士透露，黃仁勳和部分的公司高層曾私下向其他政府官員抱怨盧特尼克的作法和緩慢的進展。

對此，輝達主管澄清，黃仁勳與公司高層未曾抱怨過，也不擔心交易如何進行。白宮發言人Kush Desai表示，Sacks和盧特尼克「對川普政府的AI戰略都是不可或缺的一部分」，正在努力為美國人民達成協議。

《華爾街日報》先前曾報導，川普政府部分官員曾對阿布達比AI 公司G42提出疑慮。他們擔心，若將輝達AI晶片直接送往G42，最終可能被轉運到中國。因此，目前美國商務部暫不打算批准晶片直接出貨給G42，但未來仍可能放行。

