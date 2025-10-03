焦點股》智伸科：客戶恢復拉貨力道 股價反彈

汽車零組件廠智伸科（4551）AI伺服器與半導體客戶、汽車產業客戶第4季可望逐步恢復拉貨力道，今天股價反彈，強拉至147元的漲停價。（取自智伸科官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件廠智伸科（4551）AI伺服器與半導體客戶、汽車產業客戶第4季可望逐步恢復拉貨力道，今天股價反彈，強拉至147元的漲停價，截至10點40分，股價緊鎖漲停，成交量1025張，漲停委買張數逾230張。

智伸科8月合併營收約6億元，年減17.3%，股價也從8月中的178元高點下挫，一度下跌至131.5元的波段低點，主要是汽車產業傳統暑休淡季、以及AI伺服器與半導體客戶新舊產品汰換期，累計1至8月合併營收51.06億元，年增2.57％。

智伸科表示，隨著加速器與高階GPU帶來的需求強度持續攀升，全球資料中心正加速導入更高一體化的次世代散熱架構，有助公司旗下AI伺服器關鍵零組件出貨放量，保持良好的訂單能見度。

