OpenAI價值衝上5000億美元 有望成為全球最有價值新創

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，AI新創OpenAI現任和前任員工近期向一群投資人出售了價值66億美元（約新台幣2009.7億元）的股票，將這家私人控股的價值推至5000億美元（約新台幣15.2兆元），OpenAI現在可能超越全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索公司SpaceX和短影音平台TikTok的母公司字節跳動（ByteDance）成為全球最有價值的新創公司。

《美聯社》報導，知情人士週四（2日）表示，購買這些股票的投資人包括創投機構Thrive Capital、Dragoneer Investment Group和普徠仕（T. Rowe Price），以及日本科技巨頭軟銀（SoftBank）和阿拉伯聯合大公國的MGX。高達5000億美元的價值反映出人們對AI技術未來的高度期望，並延續了OpenAI自2015年以來做為非營利研究實驗室成立以來的發展軌跡。

但由於這家總部位於舊金山的公司尚未獲利，如果OpenAI及其對手生產的生成式AI產品無法滿足投入數十億美元進行研發的投資人期望，那麼也可能加劇人們對於AI泡沫的擔憂。

OpenAI本週推出2項不同的商業項目，一個是與Etsy和Shopify合作，透過ChatGPT進行線上購物，另一項是社交媒體應用程式Sora 2的發佈，這款應用程式可以用於生成和分享AI影片。OpenAI最近幾週也與軟體巨頭甲骨文（Oracle）、軟銀和晶片製造商輝達（NVIDIA）達成重大協議，同時，該公司減少了對長期支持者微軟（Microsoft）的依賴。

