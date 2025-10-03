中國白銀集團飆漲30％ ! 外資曝 : 1條件下白銀還可漲「這麼多」

香港股貴金屬股大爆發，中國白銀集團猛漲30%、突破近4年新高。（資料庫）

〔財經頻道／綜合報導〕香港貴金屬族群昨（2 日）全面爆發，多檔黃金概念股漲幅逾10%，中國白銀集團更飆漲30%，創下近4年新高。據報導，市場焦點正落在白銀強勢行情，截至9月底，紐約白銀期貨今年以來累計上漲超過62%，漲幅遠超黃金。

數據顯示，亞洲上海白銀期貨今年已上漲41.5%，其中9月單月飆升16.32%，突破每公斤人民幣1萬936元的歷史新高。高盛預測，若明年底金價達4300美元兌現，現今白銀仍有5成漲幅空間。

相比之下，金價今年累計上漲 47%，雖創下1979年以來最大年度漲幅，但仍被白銀「輾壓」。高盛在最新報告中看多黃金，預估2026年中金價每盎司4000美元、預計年底達4300 美元。

據報導，影響金銀走勢的核心在於金銀比（Gold/Silver Ratio）。歷史上該比值長期圍繞中樞波動，包括1970年代為20–40，80年代升至40–60，1990年代至2021年多落在50–80 區間。但自2022年起，隨著全球經濟不確定性加劇，中樞抬升至80–100。

在新冠疫情初期（2020 年）因流動性危機衝高至123，今年4月則因貿易摩擦再度觸及 105.26 的歷史次高。

專家指出，黃金主要因金融避險而受追捧，但白銀是太陽能、電子、新能源等產業的關鍵材料，其漲勢凌厲主要是來自「避險 + 工業」的雙重屬性。

市場認為，2024–2025 年新能源需求爆發，太陽能導電漿料、新能源車電池管理系統對白銀需求井噴，加上全球白銀已連續5年供應短缺，預計2025年缺口約4000 噸，使白銀的工業屬性全面主導行情。

以投資角度看，金銀比偏離平均值往往預示套利機會：當比值超過 80:1，白銀通常被低估；低於40:1則可能高估，新冠疫情初期比值衝至 126，之後白銀漲幅顯著優於黃金。

儘管2021年經濟復甦後比值回落至70，但當前金銀比仍在80高位，以平均值60推算，若高盛所預測2026年底金價達4300美元兌現，白銀或將漲至71.66 美元／盎司，較目前47.2美元／盎司仍有逾50%的上升空間。

分析師提醒，雖然金銀比是重要觀察指標，但短期仍可能受到地緣衝突、央行政策轉向等因素擾動。

