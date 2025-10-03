靠關稅年增30兆收入 ! 川普擬全美「普發支票」每人最高6萬

美國關稅收入可望年增1兆美元，川普擬向美國納稅人普發1000-2000美元支票。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週四（3日）接受《OAN News》專訪時表示，政府正考慮向美國納稅人發放1000至2000美元（約新台幣3萬424元-6萬850元）的「回扣支票」，資金來源將來自關稅收入，但這項方案若要實行，須經美國國會立法通過。

據報導，川普將此舉形容為「給美國人民的股息」，強調關稅收入未來有望每年高達1兆美元（約新台幣30.4兆元）。

不過，財政部長貝森特（Scott Bessent）較為保守，估計目前合理的關稅收入規模應在 5000億美元（約新台幣15.2兆元）以上。川普並補充，部分關稅收入還可用於償還美國國債。

目前美國聯邦政府因預算僵局，陷入部分關閉狀態，政府業務停擺已進入第二天。白宮警告，若無法迅速通過臨時預算法案，恐將導致聯邦員工裁撤或政府業務受影響。

批評者認為，此舉帶有政治操作意味，可能意在透過財政刺激拉抬支持度，為未來選舉鋪路；但支持者則主張，將關稅收入回饋於民眾，有助於減輕中低收入階層的稅負與生活壓力。

截至目前，這項計畫仍停留在構想階段，尚未有具體草案或實施時間表，能否付諸實行仍存在重大不確定性。

