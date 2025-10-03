好市多已買2年電動牙刷想送修 店員「神回覆」

1名華人2年前買的電動牙刷故障想送修，好市多店員秒回退貨吧。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）退貨神話再現，洛杉磯1名華人，2年前購買好市多電動牙刷，最近牙刷出現故障，她抱著試試看的心態，拿到店內維修，沒想到店員卻直接回覆「退貨吧」。

世界日報報導，Amy王購買的是好市多1款飛利浦（Philips）電動牙刷，她記得兩年前折扣後售價約70美元（約新台幣2128元），兩支裝，但買牙刷後一直擱在抽屜，直到今年才開始使用，Amy沒想到僅幾個月後，其中1支牙刷突然無法啟動，「整晚充電都不行」。

Amy覺得扔掉十分可惜，她不確定好市多是否可以維修這類電子產品，「維修也有年限，我這支牙刷買了好幾年，應該早就過保修時間，而且也沒有保存購物小票。」抱著試試看的心態，Amy帶著這支有故障的電動牙刷，來到當初購買地阿蘇薩市（Azusa）好市多門店。

當Amy向店員解釋牙刷故障問題，並提出是否可以維修時，她沒想到對方直接建議「退貨吧」。

Amy回憶，聽到這樣的回答，當時懷疑聽錯，反覆詢問多遍，都得到同樣答案。「牙刷買了好幾年，現在退貨，我覺得是占商家便宜。說不定我還會被列入黑名單」。

Amy向店員解釋，希望用維修代替退貨，但對方表示無法修理，只能退貨。Amy再提出，是否可以換一支同款電動牙刷，店員強調說，「不能換，只能退，退貨後你可以重新購買新牙刷。」面對店員盛情，Amy幾乎沒有其他選擇，「除非我扔了這支牙刷，說實話也捨不得」。

經過這次退貨經歷，Amy終於相信網上關於好市多「幾乎什麼都能退貨」的神話，但她也因此產生疑問，「商家這麼做，不會虧本嗎？」

