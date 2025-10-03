爽拿退休金搬到避暑勝地！2年因3現實逃離「夢想生活」

A先生爽拿退休金，與妻搬到避暑勝地，2年後，因3現實逃離「夢想生活」。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕「夢想遷往輕井澤」終於實現了，日本1名60歲的A先生，拿著2500萬日圓（約新台幣525萬元）退休金，及月退俸22萬日圓（約新台幣4.62萬元），與妻子展開「夢想生活」，但卻因暖氣成本和基礎設施維護負擔、迷人的商店和旅遊陷阱價格及天氣和車輛成為外出的障礙3個殘酷現實，僅2年夫妻倆的夢想就破滅，再度搬回東京。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，A先生退休後，賣掉了東京的公寓，在輕井澤買了1間新房子，和妻子在夢寐以求的輕井澤開始了新的生活。

A先生滿懷期待的想著，「以後就能在大自然中悠閒地度過美好的時光了。」然而，夢想卻被3個現實打破。

首先是暖氣成本和基礎設施維護負擔，搬家後的第1個冬天，A先生被高昂的暖氣費驚呆了，柴爐的費用比他預想的還要高，整個冬天大約花了20萬日圓（約新台幣4.2萬元），與他之前住在東京公寓時每月約1萬日圓（約新台幣2100元）的帳單相比，費用增加15萬多日圓（約新台幣3.15萬元）。

此外，在城市地區並不常見的化糞池的維護費用，每年新增的固定成本約為9萬日圓（約新台幣1.89萬元）。

其次，迷人的商店和旅遊陷阱價格，A先生表示，輕井澤獨特的咖啡館和餐廳想當吸引人，導致外出用餐的支出增加，最終導致食品支出增加。

最後則是天氣和車輛成為外出的障礙，在A先生居住的地區，汽車是日常生活的必需品，雖然維修成本在意料之中，但冬季積雪的道路卻成了一大障礙。

對於不習慣駕駛的A先生夫婦來說，更換無釘輪胎並準備出門是1個沉重的負擔，就連走在通往汽車的積雪路上都感到害怕，因為他們不敢出門，出門對這對不習慣駕駛的夫婦來說成了一道巨大的障礙。

不知不覺，他們每年的生活費比在東京生活時增加了約30萬日圓（約新台幣6.3 萬元）， A夫婦雖然很享受新生活，但與以往的生活截然不同，他們漸漸開始懷念在東京生活的便利與自由，於是在2年後，夫妻倆決定離開夢想生活，再度回到熟悉的東京。

專家表示，退休後，大部分收入將來自公共退休金，如果您的生活支出成長超過預期，您將不得不以更快的速度動用資產，從而增加資產壽命縮短的風險，如何才能避免後悔呢？關鍵在於做好準備，將你的夢想與數字連結起來。如果你能在4、50歲退休前就開始做準備，就能減少後悔，而3個關鍵點是，根據你的人生規劃，明確你理想的花錢方式、了解每年可提領的金額及根據可提領金額確認預期生活水平，只要準備充分，夢想就能成真。

