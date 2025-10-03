抱著2100萬存款退休竟喊「每天活在地獄」 理由令人稱羨

抱著2100萬存款退休，竟因有錢又有時間，不知做什麼，喊「每天活在地獄」。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有1億日圓（約新台幣2100萬元）存款，沒房貸，每月還有24萬日圓（約新台幣5.04萬元）退休金可領的65歲A先生，在退休半年後，竟因「有的是錢和時間」，卻不知做什麼感到很空虛，且怕被亂花錢的壓力折磨著，覺得「每天活在地獄」中。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，A先生在職業生涯中憑藉著累積的技能和工作經驗克服了各種挑戰，然而，在65歲退休6個月後，他卻遇到了意想不到的障礙。

一直全心投入工作的A先生，退休後沒有什麼嗜好，過著悠閒的生活，然而，他很快就厭倦了這種生活方式，開始感到無聊。

而且，當想到要花掉為退休而儲蓄的1億日圓時，感到壓力，為了解決壓力，A先生求助於專家。

當被問到壓力來源時，A先生竟然說，「我有的是錢和時間」，但是不能有效利用，心裡很不舒服，這種什麼都不做就感覺很空虛，且還被浪費錢的壓力折磨著，「每天都是地獄」。

A先生進一步說明，自從退休後，每個月的生活支出大約在30萬日圓（約新台幣6.3萬元）左右。

他進一步表示，每月可從老年僱員養老金中獲得 24 萬日圓的收入，從 68 歲開始，他每月將獲得 29 萬日圓（約新台幣6.09萬元），因此他相信，即使他動用部分積蓄，他也能僅靠養老金生活。

雖然他相信他的錢足夠維持生活，但又害怕亂花錢，因此，被浪費錢的壓力折磨著。

為了提供緩和A先生「空虛感」與「壓力」的具體方案，專家建議，夫妻雙方寫下你到了一定年紀想做的事情，不要考慮錢的問題、已經有截止日期的項目和預算，例如給上大學的孫子的禮物及制定自己的週一至週日日程安排。

雖然一開始，A先生對於這事感到很困惑，但他們還是決定寫下來，結果，A先生發現寫下了1件我想做的事情，就停不下來，最後列出了數十項的計畫，他接著說：「看來以後要忙起來了」。

為了滿足這對夫婦的願望，專家模擬了每項開支，不僅包括旅行費用，還包括未來的生活費用、房屋修繕費用、護理費用、對子女和孫輩的撫養費用以及遺產，並製定了一個設定上限的預算。

在完成了第2次人生的行動計劃，積蓄金額約剩1650萬日圓（約新台幣346.5萬元）。

在經過細算及規劃後，A先生終於不再為壓力所苦，且開始展開新的生活。

專家表示，退休後才開始規劃退休生活已經太晚了，若想順利啟動第2次人生，退休前就應該制定計劃，然後按照計劃安享退休生活。

