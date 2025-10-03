股神都認了！富爸爸：股債恐崩盤 「這些」資產巴菲特改口背書

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特清崎（右）

〔財經頻道／綜合報導〕暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特清崎10月1日在X發文，表示在股債市可能面臨崩盤之際，連「股神」巴菲特（Warren Buffett）都改口，宣揚起黃金、白銀的投資價值。

羅伯特清崎表示，當他聽到巴菲特宣揚黃金、白銀的價值時，有種噁心想吐的感覺，畢竟巴菲特多年來嘲弄黃金與白銀，而這可能代表股債市即將崩跌、大蕭條即將降臨。

他說：「儘管巴菲特多年來一直對像我這樣的黃金、白銀投資者嗤之以鼻，如今他對黃金、白銀的背書儘管令人作嘔，勢必意味著股債即將崩跌。」

「也許該聽聽巴菲特的建議，買進黃金、白銀、比特幣、以及乙太幣。」、「請保重。」羅伯特清崎寫道。

週四（2日）現貨黃金盤中一度觸及每盎司3896.49美元的歷史高點，隨後回落，下跌0.5%，報每盎司3845.78美元；12月交割黃金期貨下跌0.8%，報每盎司3868.1美元。

