美股收盤》甩開美政府關門擔憂！4大指數續創高 台積電ADR反跌

2025/10/03 05:33

週四美股上漲。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕華爾街四大股指週四上漲，創下收盤新高，主要受到科技類股的支撐，而在美國政府關門第二天，投資人謹慎關注私人勞動力市場數據。道瓊工業指數上漲78點、0.17%，標普500指數上漲0.06%，那斯達克指數漲幅0.39%，費城半導體指數勁揚1.94%，台積電ADR反跌0.12%，收在288.11美元。

綜合外媒報導，那斯達克指數上漲0.39%，為當日漲幅最大的指數，得益於AI晶片輝達在內等重量級科技公司股價上升推動，輝達上漲0.91%，博通漲1.44%、蘋果上漲0.66%。

非必需消費品雖然不是跌幅最大的股票，卻是標普500指數的最大拖累，電動車製造商特斯拉在發布強勁的季度交付報告後，早盤漲幅回吐，因為一些分析師指出，由於取消 7500美元的聯邦稅收抵免，未來幾季的銷售將面​​臨風險，特斯拉收盤下跌5.11%，創下7月底以來最大單日跌幅。

本週因政府關門，經濟數據停擺也是投資人最關心的問題，因為美國勞工部幾乎暫停所有經濟活動，9月非農就業報告將不會在週五發布。週三上午公布的ADP數據顯示，上月私部門就業人數下降，而政府持續停擺的進一步影響仍有待觀察。

道瓊工業指數上漲78.62點或0.17%，收46519.72點。

那斯達克指數上漲88.89點或0.39%，收22844.05點。

S&P 500 指數上漲4.15點或0.06%，收6715.35點。

費城半導體指數上漲126.10點或1.94%，收6626.38點。

