崇越總部大樓昨啟用 前經濟部長郭智輝現身「獻詩」

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體材料整合供應商崇越科技（5434）昨低調舉行總部新大樓正式啟用典禮，前經濟部長、同時也是公司共同創辦人郭智輝偕夫人現身參加。郭智輝致詞指出，新大樓的落成不僅象徵著崇越在產業中將持續成長，也展現公司邁向全球舞台的堅定決心，他並以一首詩與崇越人共勉，寓意崇越以新大樓為起點，「立足台灣，放眼世界」，邁向永續發展。

郭智輝因罹患肝臟腫瘤，於今年8月下旬以健康因素請辭經濟部長，當月底揮別他15個月的入閣意外人生旅程，9月初入住台大醫院動手術，經過近1個月的休養，大致康復，他於昨天上午偕夫人回崇越科技參加總部新大樓啟用典禮，受到崇越員工熱烈歡迎，有的員工認為他比以前更顯得「和藹可親。郭智輝伉儷並與集團副董事長賴杉桂、崇越科技董事長潘崇良共同主持進行揭牌儀式。

郭智輝致詞表示，總部新大樓正式啟用是公司發展歷程中，極具意義的一天，新大樓的落成啟用，不僅象徵著崇越科技在產業中持續成長的力量，也展現了公司邁向全球舞台的堅定決心。

在這值得銘記的時刻，他以一首詩與崇越同仁共勉，「崇基巍峨開遠景，德業長青映鴻程，協力同心承世望，宏圖永固越寰瀛」。

他說，這首詩寓意崇越將以新大樓為起點，承載同仁的智慧與努力，持續開創新局，推動事業朝更高、更遠與更永續的發展。期勉崇越同仁攜手邁向新的輝煌，共同見證公司「立足台灣，放眼世界」的嶄新篇章。

崇越總部新大樓於2023年斥資53.5億元購買，地下3層樓、地上9層樓高，經過設計與裝修後，終於搬遷進駐，共容納崇越科技及崇越集團子公司，包括建越科技、光宇工程、安永生活，除了辦公空間之外，還有多功能訓練教室、瑜珈教室、餐廳與超市等等。

行政院副院長鄭麗君昨指出，將在「根留台灣、布局全球」前提下，提出不同於歐盟、日、韓的「台灣模式」，以四大面向推動在美打造產業聚落，降低企業成本跟投資風險，深化台美供應鏈合作，鞏固雙方在全球高科技產業的領導地位。有關共同開發產業聚落，郭智輝認為，他分別去過美國鳳凰城與德州等地，他認為德州是最適合之地，因德州是半導體製造與設備重鎮，且具備免州税、没有工會、亞州移民多、州長積極且有企圖心的競爭優勢，尤其没有工會對台灣科技產業較容易經營。

