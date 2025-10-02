頂大不香了？領英CEO曝未來職場「這4特質」比學位更重要

領英執行長Ryan Roslansky表示，未來的工作屬於那些適應能力強、有遠見、樂於學習、願意擁抱AI的人。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球規模最大的專業人士社群網站領英（LinkedIn）執行長羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）表示，未來的工作不再屬於那些擁有頂尖學位或就讀頂尖大學的人，而是屬於那些適應能力強、有遠見、樂於學習、願意擁抱AI的人。

《商業內幕》2日報導，最近的調查顯示，對於某些工作而言，企業領導者更重視AI素養，而不是經驗。領英週二在該公司「工作人工智慧日」活動上分享的數據顯示，需要AI素養的職位發布量，比去年同期成長激增 70%。

請繼續往下閱讀...

隨著雇主改變對人才的要求，領英首席經濟學家金布羅（Karin Kimbrough） 也強調，「適應能力就是新的貨幣」。

金布羅稱，AI正在迅速變化，它將改變我們想要的技能類型，改變我們將從事的工作類型。它將改變我們職業生涯的未來走向，也改變雇主看待人才的方式，變化太大了，有點嚇人。

領英執行長兼Microsoft Office 和 Copilot 執行副總裁羅斯蘭斯基，週二也在公司舊金山辦公室的爐邊談話中表示，隨著公司將AI融入工作場所，擁抱AI和其他三種特質在未來將更有價值。

他說，「我認為思維模式的轉變可能是最令人興奮的事情，因為我猜測，未來的工作不再屬於那些擁有頂級學位或就讀頂尖大學的人，而是屬於那些適應能力強、有遠見、樂於學習、願意擁抱AI的人。」他補充，這確實以一種我們從未見過的方式打開了競爭的大門。

儘管AI在工作場所無所不在，但羅斯蘭斯基表示，他不相信AI會完全取代人類；擁抱AI的人將取代不擁抱AI的人，這意味著知道如何與聊天機器人交談是不夠的，人際溝通能力仍受到重視。

他說，「我相信所有這些因素中的人性因素，將成為大多數人的秘密武器，例如同理心、溝通能力、適應能力，以及能夠與他人進行真正對話的能力，別忘了人際交往技巧。這些對於你未來嘗試做的任何事的成功都至關重要。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法