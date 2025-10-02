好「蕉」慮？台灣香蕉外銷從40多萬噸剩千餘噸 唯一不變是「這件事」

高雄香蕉品質好，深受消費者喜愛。（記者陳文嬋攝）

〔財經頻道／綜合報導〕早期台灣堪稱香蕉王國，1960年代為主力外銷水果，出口市場以日本為主，曾創造1年外銷40萬公噸以上佳績，在日本市佔率達 9成以上。後因貿易商鬥爭、黃葉病及成本較低的菲律賓香蕉進攻，日本市場一落千丈，去年輸日1302公噸。超過一甲子以來，台灣香蕉外銷唯一不變就是日本始終是最大買家，佔香蕉外銷比重落在9成以上，去年以及今年前8月均維持97%。

根據香蕉研究所資料，台灣香蕉於1960年代為主力外銷水果，曾創造年銷日本逾40萬公噸的佳績，全盛時期台灣蕉佔日本市場 9成以上。據估計，一年賺取外匯近7千多萬美元（約台幣21億）。

隨後因台灣的經濟結構轉變，工業起飛，農村勞動力外移，整體經濟由農業轉變為以工商業為主型態。此後農村工資高漲，香蕉成本不斷提高，加上蕉園受黃葉病危害，量質不穩，台蕉在日本市場又受菲律賓香蕉競爭，外銷量逐年下滑。

根據農業部統計數據，近3年（2022-2024）外銷數量落在1338公噸至1637公噸，出口額介219萬美餘元至289.6萬美元（約台幣6658萬至8804萬）。其中，輸日香蕉數量落在1302公噸至1620公噸之間，出口金額則介於210萬至289.4萬美元（約台幣6384至8786萬），佔香蕉外銷比重均達97%以上。

其中，2022及2023年日本市場佔台灣香蕉出口比重更衝上99%，幾乎全賣往日本，只有少部分出口到中國、新加坡或香港等地。

今年前8月台灣香蕉外銷數據顯示，出口量471公噸，出口額為85.3萬美元（約台幣2593萬），銷往日本數量為457公噸、出口額為81.9萬美元（約台幣2490萬），佔香蕉出口數量及出口額比重各為97%及96%。

儘管台灣香蕉外銷日本的輝煌時代已逝，日本依舊是台灣蕉最大買家。

