花蓮堰塞湖災後復建 經長：保障地方安全與用水無虞

經濟部長龔明鑫視察馬太鞍溪災後處置及光復地區供水復原。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長龔明鑫2日下午在水利署長林元鵬、台水董事長李嘉榮陪同下，前往花蓮縣光復鄉，聽取馬太鞍溪堰塞湖溢流後的災後處置情況與大馬配水池鑿井工程進度，並實地勘察光復二號堤防臨時土堤及大馬配水池工地。龔明鑫除慰勉第一線救災人員，也強調各單位必須在安全的前提下，全力推進復建，保障地方安全與民生用水穩定。

經濟部表示，此次災害造成馬太鞍溪嚴重淤積，累積土方逾1000萬立方公尺，不僅威脅下游行水安全，也導致光復淨水場受淹、馬太鞍橋附掛水管沖毀及多處管線漏水，一度影響逾4378戶供水。台水第一時間設立前進指揮所，整合人力資源應變，並設置33處臨時供水站、動員28部水車，累計送水590次、超過3674噸，紓解居民需求。截至10月2日，供水量已增至9349 CMD（每日立方公尺），較災前提升約2.33倍。

李嘉榮指出，台水在國軍、水利署及地方協助下，已逐步恢復供水，並完成大農大富、太巴塱觀測井、台糖水井及農水署抗旱井等緊急水源工程，新增供水量逾2900 CMD。同時針對大平村等管末及高地低壓區，持續強化供水調度與檢修漏水，並在大馬配水池增鑿水井以擴充水源。

另外，台水也已啟動「免申請水費減免」措施，9至10月受災戶水費全額減免，減輕重建壓力。

龔明鑫再次強調，災後重建的首要任務是民生用水穩定，要求台水加速完成大馬配水池鑿井工程，改善大馬及大平村供水壓力不足的問題，並持續檢修漏水，讓居民「用水有感」。同時他也指示水利署、台水務必確保同仁執勤安全，並提供前線最完整的後勤支援，以體恤同仁辛勞。

