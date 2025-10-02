川普收緊技術勞工和外籍學生簽證 產業高管批不利晶片業競爭

超過20位半導體產業的高層主管警告川普政府，擬議的簽證收緊政策可能會導致重要的人才庫萎縮，並破壞美國擴大晶片製造業的努力。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《彭博》報導，超過20位半導體產業的高層主管（包括2名不願具名的執行長）警告川普政府，擬議的簽證收緊政策可能會導致重要的人才庫萎縮，並破壞美國擴大晶片製造業的努力。

這些半導體產業高管反對美國國土安全部的一項計畫，該計畫只在對F-1學生簽證實施更嚴格的限制，但這個簽證是科技業人才來源的重要管道。他們趕在國土安全部制定正式規則之前發表匿名意見，並與來自學術界的逾1.7萬份意見書一起提交。

在提交給川普政府的意見中，半導體業高層對簽證收緊政策提出質疑。1位不願具名的執行長寫道：「我深感不安，全球晶片霸主地位的競爭正在加劇，這些限制措施可能會使美國讓位給移民政策更為寬鬆的國家。」

今年8月提出的學生簽證改革方案，給晶片產業帶來了額外的挑戰，因為該產業正努力因應川普政府的另一項決定，即對多數新申請H-1B簽證者收取10萬美元（新台幣304萬元）的費用。儘管半導體製造商對這項新政策多半保持沉默，幾家大型公司卻面臨了僱用外籍技術勞工時新增的數百萬美元費用。

整體而言，簽證政策的改變，凸顯了川普總統的打擊移民政策與其提高國內半導體和其他先進產品產量，以確保領先中國的目標之間日益加劇的矛盾。美國移民暨海關執法局（ICE）9月初突襲南韓現代汽車和LG新能源位於喬治亞州的合資電動車電池工廠，進一步凸顯了依靠外國出生的人才來啟動美國新工廠的挑戰。

白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）拒絕就學生簽證政策的改變發表評論，但強調H-1B簽證政策透過阻止企業濫用制度並壓低工資，進而將美國勞工放在首位，同時為希望僱用高技術外籍工人的美國企業提供了確定性。

在H-1B簽證政策改變後幾天，輝達執行長黃仁勳強調移民作為人才來源的作用，但未批評川普政府的政策。黃仁勳說：「我們希望所有最聰明的人才都來美國，移民對我們公司非常重要，對我們國家的未來也至關重要。」

技術勞工和外籍學生有助於填補美國科技界日益擴大的人才缺口。美國半導體產業協會（SIA）表示，到2030年，該產業將出現近6.7萬個職缺，其中約26%職位需要碩士或博士學位。

智庫「經濟創新集團」首席經濟學家奧茲梅克（Adam Ozimek）表示：「移民對美國晶片業的長期成功至關重要，全球都缺乏這類專家，我們正在全球範圍內競爭，以引進這些人才。」

