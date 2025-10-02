金融Fast-ID驗證 共14家金融業者加入

金融Fast-ID驗證，首波共14家金融業者加入。圖為金管會金融市場發展及創新處處長胡則華。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會與金融行動身分識別聯盟推動建置之「金融Fast-ID驗證轉接中心」，於今年9月25日試辦上線提供服務，第一梯次計有元大銀行、中國信託銀行、玉山銀行、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行及臺灣企銀等共7家金融機構參與介接，加上其它已獲核准或是審核中，總計首波共有14家業者參與。

金管會表示，提供數位身分驗證跨體系互通的方式，民眾申辦金融服務更加便捷，加速數位金融發展與多元應用。金管會自2021年起推動「金融行動身分識別標準化（金融Fast-ID）機制」，第一階段促成同集團跨機構間的金融數位身分驗證。

請繼續往下閱讀...

為進一步促進跨不同金融業別及機構間的互通及應用，金管會第二階段接續推動建置「金融Fast-ID驗證轉接中心」，民眾只要在任一家參加機構完成金融Fast-ID註冊，未來在其他參加機構線上申請金融服務時，即可透過驗轉中心進行身分驗證，並可在民眾本人同意下導入留存於原註冊機構的基本資料。

對此，金管會說明，讓民眾在數位金融的使用體驗更加流暢，並節省大量重複填寫資料的時間。

「驗轉中心」由財金資訊股份公司負責建置與維運。為鼓勵金融業者積極參與並提供服務，財金公司規劃了一系列獎助措施，協助業者降低作業成本，包括補助請求驗證機構（RP）上線首年度的系統維護費及交易處理費用，並提供114年上線的RP或驗證機構（IDP）新臺幣10萬元的一次性獎助。

金管會表示，隨著驗轉中心的啟用，未來將持續推動並優化金融Fast-ID機制，期望未來能有更多政府機構或其他產業加入串聯，進一步擴大數位身分驗證的使用場景，為民眾建立更便捷、安全、智慧的創新數位身分驗證機制，發展更多元的數位金融創新服務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法