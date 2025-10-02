整併花旗後首張全新信用卡 星展銀推出傳說對決聯名卡

星展銀行推出全新「星展傳說對決聯名卡」。（圖由星展銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕星展銀行（台灣）今宣布攜手熱門手遊《Garena 傳說對決》，推出「星展傳說對決聯名卡」。這是星展銀行在整併花旗消費金融業務後，首張全新發行的聯名信用卡，不但推出5款結合《Garena傳說對決》經典元素與角色魅力的特色卡面，玩家透過辦卡、開卡以及刷卡累積消費和現金積點，還能獲得限量遊戲造型和獨家虛寶造型。

星展銀行總經理黃思翰指出，根據Visa 2025年Z世代研究顯示，台灣Z世代有高達82%每週至少玩1次遊戲，平均每週投入超過7小時。他們不僅將遊戲視為自我表達、技能培養和社交連結的場域，近半數（49%）玩家也習慣在遊戲內購買消費，其中又以卡片支付為主要方式，特別是為了獨家折扣、限量遊戲道具或專屬內容。

請繼續往下閱讀...

根據Sensor Tower 2024年度行動市場報告指出，《Garena 傳說對決》在2020至2024年間，連續5年蟬聯月活躍用戶寶座，展現該遊戲在台灣的高人氣。因此，星展銀行看準年輕世代的強大潛力與數位生活模式，攜手擁有龐大活躍玩家群體的《Garena傳說對決》，將金融服務與日常體驗整合，滿足數位原生世代的客製化與互動娛樂需求。

「星展傳說對決聯名卡」共推出5款極具收藏價值的特色卡面，完美結合《Garena傳說對決》的經典元素與角色魅力，還推出一系列獨家尊榮禮遇：於2025年12月31日前成功新申辦「星展傳說對決聯名卡」並符合指定首刷任務，即可獲得上市限定「戰場傳說獸煌聯名充電燈座」；申辦正卡、完成開卡，並於傳說對決遊戲中開通聯名卡友專屬遊戲活動，完成指定任務享專屬頭像框等獎勵；刷卡累積消費，達成任務即有機會獲得多樣遊戲限量造型；刷卡累積現金積點，還可於星展兌換專區兌換貝殼幣及獨家虛寶造型。

此外，星展銀行更正式成為《Garena傳說對決》官方職業聯賽──GCS 職業聯賽的首席贊助商，「星展傳說對決聯名卡」卡友可獨享GCS總決賽優先購票權，並享有例行賽限量優先入場資格，更有機會獲得專屬觀賽小週邊。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法